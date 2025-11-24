Новый НИИ в Севастополе займется созданием ПО на грант "Приоритета-2030"

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Созданный в 2025 году в составе Севастопольского государственного университета Научно-исследовательский институт "Интеллектуальное приборостроение и робототехника" в 2026 году займется реализацией трех крупных проектов по программе "Приоритет-2030". Об этом сообщил ТАСС ректор СевГУ Владимир Нечаев.

В Минобрнауки РФ сообщали, что в 2026 году 106 университетов - участников программы "Приоритет-2030" получат гранты на развитие в общей сумме на 26,8 млрд рублей. Средства могут быть направлены на стимулирующие выплаты для профессорско-преподавательского состава, развитие инфраструктуры вуза, приобретение высокотехнологичного оборудования, привлечение в вузы исследователей мирового уровня, а также на организацию научных мероприятий. СевГУ вошел в третью группу, а значит, в 2026 году получит 100 млн рублей.

"На 2026 год объем финансирования для нас остается прежним. Перечень стратегических технологических проектов для нашего вуза также не меняется: флагманский СТП - это "Разносредные морские робототехнические комплексы группового применения", также мы продолжаем работу по СТП "Гамма" и "Интеллектуальные системы управления мультисредными эколого-климатическими рисками". Все эти проекты сегодня сосредоточены внутри созданной в этом году высшей технологической школы - ими занимается входящий в ее состав НИИ "Интеллектуальное приборостроение и робототехника", - рассказал Нечаев.

Ранее в вузе сообщали, что НИИ создан 1 июля в составе Высшей технологической школы "Севастопольский приборостроительный институт". Он должен обеспечить высокий уровень инженерных разработок и способствовать их более активному выводу на рынок.

Задачи на 2026 год

По данным СевГУ, стратегический технологический проект "Гамма" предполагает развитие созданной в вузе импортозамещающей системы автоматизированного проектирования для разработки микроэлектроники "Гамма". В частности, в 2026 году запланирована интеграция с другими российскими системами, которые уже активно используются разработчиками.

Результатом работы по проекту "Интеллектуальные системы управления мультисредными эколого-климатическими рисками" уже стало включение двух измерительных устройств в госреестр Росстандарта. Также они интегрированы в первый в РФ блок "Экологическая безопасность" госсистемы "Безопасный город". В 2026 году ожидается расширение использования софта "Каскад-М", который уже начали внедрять в подразделениях Росгидромета", реализация совместного с партнерами из КНР проекта по мониторингу прибрежных зон, внедрение новых программных решений в сфере виноградарства и реализация ряда других проектов.

В рамках стратпроекта "Разносредные морские робототехнические комплексы группового применения" в 2025 году на базе СевГУ создан Координационный центр по морским технологиям в области защиты водных пространств, куда вошли ведущие предприятия РФ, занимающиеся такими разработками, включая концерн "Калашников" и концерн НПО "Аврора", а также профильные вузы и научные учреждения.

На 2026 год стоит задача по выработке ряда решений, в том числе - программных, для платформы, обеспечивающей работу аппаратов в водной и воздушной средах, и для других элементов проекта. Планируется создание отдельной лаборатории "Искусственный интеллект и роевое управление".

В долгосрочной перспективе планируется получить комплекс технологий в области робототехники и искусственного интеллекта, который позволит создать роевые морские системы - то есть комплексы, в составе которых беспилотные аппараты сразу в нескольких средах: в воздухе, на воде и под водой, - будут скоординировано выполнять миссии.

О вузе

СевГУ был образован на базе восьми вузов после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. В настоящее время это крупнейший университет в Севастополе и один из крупнейших на Крымском полуострове. В состав СевГУ входит 13 институтов, Морской колледж, лицей-предуниверсарий, Военный учебный центр, исследовательский ядерный реактор, а также Азовский морской институт (филиал в Мариуполе Донецкой Народной Республики), готовится к открытию подразделение среднего профессионального образования в Энергодаре Запорожской области.