Более 160 ученых будут работать в научном центре на Шпицбергене к 2040 году

В ноябре 2025 года утвердили проект концепции создания международного научно-образовательного центра на архипелаге

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Более 160 ученых из разных стран будут работать в международном научно-образовательном центре на архипелаге Шпицберген к 2040 году. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"В ноябре 2025 года утвержден проект концепции создания международного научно-образовательного центра на архипелаге, и к 2040 году предполагается, что в нем будут трудиться более 160 ученых-резидентов из разных стран", - сказал министр в ходе круглого стола в Совете Федерации, посвященного новой геополитике в Арктике.

Ранее вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщал, что международный научно-образовательный центр, который намерены создать на архипелаге Шпицберген, будет реализовывать научные и образовательные проекты с дружественными странами.

Россия ведет экономическую деятельность на Шпицбергене более 90 лет. В 1931 году был основан государственный трест "Арктикуголь", который добывает 120 тыс. тонн угля в год. Компания владеет на Шпицбергене территорией в 251 кв. км.