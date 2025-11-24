На Земле началась слабая магнитная буря

Степень возмущенности магнитного поля Земли находится на уровне G1

© SDO/ NASA

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Слабая магнитная буря началась на Земле из-за влияния корональной дыры на Солнце. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

Степень возмущенности магнитного поля Земли (мощность) находится на уровне G1 по шкале из пяти уровней, где G5 - "экстремально сильно", а G1 - "слабо".

Ранее специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН отмечали, что Земля попала под влияние корональной дыры на Солнце на двое суток раньше прогноза.