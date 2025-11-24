В Ульяновске приступили к разработке тест-системы для диагностики меланомы

К группе повышенного риска относятся люди со светлым фенотипом кожи, множественными невусами, большим количеством веснушек, а также те, кто в детском или подростковом возрасте получал солнечные ожоги

УЛЬЯНОВСК, 24 ноября. /ТАСС/. Сотрудники научно-исследовательского центра (НИЦ) фундаментальных и прикладных проблем биоэкологии и биотехнологии Ульяновского государственного педагогического университета (УлГПУ) им. И. Н. Ульянова приступили к разработке уникальной тест-системы для ранней диагностики меланомы кожи. Об этом сообщается в Telegram-канале вуза.

Меланома - злокачественная опухоль кожи, развивающаяся из меланоцитов 0 клеток, вырабатывающих пигмент меланин. Основным фактором риска является ультрафиолетовое излучение, причем как естественное солнечное, так и искусственное в соляриях. К группе повышенного риска относятся люди со светлым фенотипом кожи, множественными невусами (родинками), большим количеством веснушек, а также те, кто в детском или подростковом возрасте получал солнечные ожоги.

"Специалисты научно-исследовательского центра фундаментальных и прикладных проблем биоэкологии и биотехнологии УлГПУ им. И. Н. Ульянова ведут разработку уникальной тест-системы для выявления генетической предрасположенности и ранней диагностики меланомы кожи. Инновационная разработка основана на технологии xMAP-ASPE, позволяющей анализировать более 100 мутаций генов одновременно в течение всего трех минут", - говорится в сообщении.

Ученые работают над созданием отечественного лабораторного протокола, а в перспективе - готовой тест-системы, которая сможет одномоментно анализировать в одном образце множество генетических маркеров, связанных с возникновением и развитием меланомы. Важной особенностью методологии является использование реального клинического материала кожных образований.

По словам доктора биологических наук, профессора, директора НИЦ УлГПУ Елены Антоновой, разрабатываемая технология позволит не только диагностировать заболевание на ранней стадии, но и оценивать индивидуальные генетические риски развития меланомы. Технология xMAP-ASPE использует специальные микросферы, к которым можно присоединить более 100 анализируемых мутаций. "Этот метод дает нам возможность проводить мультиплексный анализ - вместо нескольких отдельных исследований мы получаем комплексную генетическую информацию из одного образца. Такой подход значительно ускоряет процесс диагностики и повышает ее точность", - приводятся слова Антоновой в сообщении.

Разработка ученых позволит решить целый комплекс задач - от профилактики и раннего выявления онкологических заболеваний до внедрения высокотехнологичной диагностики, от которой зависит своевременность назначения лечения. Министерство просвещения РФ оказало финансовую помощь в проведении исследований. "Создание отечественной тест-системы для ранней диагностики меланомы - это не только фундаментальные исследования, но и важный вклад в реализацию национальных задач по увеличению продолжительности и качества жизни населения", - процитировали Антонову в вузе.