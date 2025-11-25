В России разработали твердую форму действующего вещества препарата от оспы

Разработка принадлежит ученым Новосибирского госуниверситета

НОВОСИБИРСК, 25 ноября. /ТАСС/. Твердую форму действующего вещества препарата против оспы разработали в Новосибирском госуниверситете (НГУ) в рамках программы "Приоритет 2030". Полученную субстанцию можно использовать для создания новых лекарственных форм препарата с улучшенными характеристиками - повысить его растворимость и эффективность, а также устойчивость к температуре и условиям хранения, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Отмечается, что решение о прекращении массовой вакцинации против вируса натуральной оспы, принятое в 1980 году, привело к значительному снижению у населения иммунитета ко всем ортопоксвирусам - большому семейству ДНК-вирусов, к которым относятся возбудители натуральной и коровьей оспы, а также оспы обезьян. В 2022 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Сейчас для лечения оспы обезьян созданы препараты, в том числе российский НИОХ-14, на основе тековиримата - химического соединения, обладающего противовирусным эффектом в отношении ортопоксвирусов. Для помощи пациентам применяются две лекарственные формы тековиримата: капсулы для перорального приема и порошок для приготовления инъекций для внутривенного введения. Применение каждой из лекарственных форм имеет свои ограничения и соответствующий температурный режим хранения. Создание новой лекарственной формы российскими учеными расширило границы использования тековиримата.

"В настоящее время ведется работа в направлении разработки и усовершенствования вакцин, диагностических тестов и лекарственных препаратов для борьбы с вирусом оспы обезьян. И своим исследованием мы вносим вклад в решение этой глобальной проблемы. <...> Нами были найдены условия для воспроизводимого получения твердых форм тековиримата, определены кристаллические структуры пяти твердых форм из шести известных и установлены различия в их строении", - цитирует пресс-служба одного из авторов разработки Александра Ивлева.

В рамках нового этапа исследования ученые подобрали ранее не описанные способы получения твердых форм тековиримата, один из которых в настоящее время проходит процедуру патентования.

На завершающем этапе работы планируется провести сокристаллизацию действующего вещества препарата с другими соединениями и получить твердые формы, в которых молекула тековиримата будет связана с другими молекулами межмолекулярными взаимодействиями. "Такие эксперименты необходимы для получения новых твердых форм с улучшенными свойствами, что в итоге должно улучшить свойства итогового продукта. Например, его растворимость или устойчивость к воздействию температур", - добавили в пресс-службе.