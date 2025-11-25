Эксперт Стрельников: городам России не грозит судьба Помпеи

Российские города находятся вдали от спящих вулканов и разрушения из-за извержений им не грозят, отметил научный сотрудник Института физики Земли РАН

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Российские города строились вдали от спящих вулканов, поэтому им не грозят разрушительные извержения, подобные тому, что стерло с лица Земли античный город Помпеи в 79 году н. э. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС старший научный сотрудник Института физики Земли им. О. Ю. Шмидта РАН Андрей Стрельников.

Ранее в Эфиопии произошло первое за 10 тыс. лет извержение вулкана Хайли-Губби, который выбросил в атмосферу большое облако пепла. Оно поднялось на высоту до 13,7 км и движется по направлению к Йемену и Оману.

Как напомнил Стрельников, одно из самых опасных явлений при извержении вулканов - это пирокластический поток.

"Это разогретая почти до тысячи градусов, стремительно движущаяся смесь вулканических газов, пепла и обломков пород, которая скатывается по склонам вулкана. Такое явление привело к гибели города Помпеи. Но когда в России строились города и инфраструктура, эти уроки прошлого знали, и сейчас вулканы представляют скорее объекты исследования, туризма или получения энергии", - сказал Стрельников.

По его словам, вулканы в России представляют угрозу разве что для туристов, которые могут пострадать от пеплопадов, лавин и оползней, землетрясений или селевых потоков, вызванных таянием снежников. Также при выбросах большого количества пепла авиарейсы на Камчатке отменяются.

"Недавно на Камчатке проснулся вулкан Крашенинникова, который спал до этого 600 лет. Самое больше, что он выдавал - выбросы пара, гейзеры, но не более того. Он имел статус спящего, но происходит сильное землетрясение, оно и провоцирует извержение. До этого последний раз лава из этого вулкана извергалась примерно в 1463 году. Вулканы сами по себе представляют опасность в радиусе порядка 60 километров", - уточнил ученый.

При этом директор Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН Алексей Озеров назвал землетрясение на Камчатке 30 июля 2025-го парадом вулканических извержений. Также и в 1737 году, когда на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 9,0, оно спровоцировало много извержений. Кроме того, после тысячелетнего периода покоя Безымянного вулкана 23-дневный рой землетрясений 22 октября 1955 г. спровоцировал его извержение. Связи тектонических землетрясений и извержений вулканов изучал в 1980-х годах века советский ученый Владимир Широков. По этой тематике им была защищена кандидатская диссертация в Институте физики Земли АН СССР.