МГТУ предлагает внедрить в Якутии специализированную систему экомониторинга

Редакция сайта ТАСС

ЯКУТСК, 25 ноября. /ТАСС/. Московский государственный технический университет (МГТУ) им. Н. Э. Баумана предлагает внедрить в Якутии разработанную вузом специализированную систему экомониторинга с прогнозированием наступления неблагоприятных метеорологических режимов. Об этом сообщил ТАСС доктор технических наук, руководитель кластера "Технологии защиты природы", профессор кафедры "Экология и промышленная безопасность" МГТУ им. Н. Э. Баумана Михаил Иванов.

"Ключевое преимущество системы - использование алгоритмов искусственного интеллекта, адаптированных к местным условиям, которые могут включать вечную мерзлоту и экстремальные температурные аномалии. Это обеспечивает высокую точность краткосрочных и среднесрочных прогнозов", - сказал Иванов в преддверии сессии Северного форума "Формирование перспективных систем климатического регулирования в геостратегических территориях Дальневосточного федерального округа".

По его мнению, для Якутии внедрение данной системы позволит повысить безопасность и эффективность работы ключевых отраслей - энергетики, транспорта и ЖКХ, а также заблаговременно принимать управленческие решения для минимизации ущерба от опасных погодных явлений.

Он уточнил, что система включает малогабаритные посты контроля "Палантир". "Эти автономные станции непрерывно анализируют состав атмосферного воздуха, измеряя концентрации опасных веществ и взвешенных частиц. Станции способны отслеживать оксид углерода, диоксиды серы и азота, озон, аммиак, формальдегид, метан, а также частицы РМ1.0, РМ2.5, РМ10. Все данные передаются в единый аналитический центр, что позволяет оперативно выявлять загрязнения и принимать меры", - подчеркнул ученый.

Сотрудничество в сфере экологии

МГТУ им. Н. Э. Баумана также предлагает для внедрения в Якутии передовую систему дистанционного экологического мониторинга промышленных объектов, уже успешно апробированную в арктических условиях на предприятиях "Норильского никеля".

В основе предлагаемой технологии - возможность дистанционного обнаружения химических веществ в воздухе и определения их концентраций методом Фурье-спектроскопии благодаря опыту применения подобных систем для целей химической разведки. Среди преимуществ - арктическое исполнение системы с учетом условий эксплуатации, возможность предотвращения и быстрого реагирования на ЧС, включая объекты и производства повышенной опасности, полностью отечественные разработка и комплектация.

"Наша система обеспечивает независимый и объективный контроль экологической обстановки в режиме реального времени с прямой передачей данных в головной офис компании или в аппарат руководства региона и формирует целостную и достоверную картину загрязнений, обеспечивая не только экологическую безопасность, но и прозрачность природоохранной деятельности предприятий республики", - отметил Иванов.

Кроме этого, университет предлагает для внедрения в Якутии установку по очистке сточных вод на предприятиях АЗРФ для последующего использования воды в системах оборотного (замкнутого) водопользования. В основе технологии - комбинированный принцип действия и последовательные процессы очистки, а именно реагентная обработка, коагуляция (слипание), флокуляция (выпадение осадка) и отстаивание, флотация и фильтрация.

Извлечение редкоземельных металлов

Также МГТУ им. Н.Э. Баумана предлагает рентабельную технологию извлечения редкоземельных металлов (РЗМ) из золошлаковых отходов угольных ТЭЦ. Ключевое преимущество - использование уже доступного сырья: золоотвалы расположены вблизи энергообъектов и крупных населенных пунктов, что решает проблему дорогой логистики и освоения удаленных месторождений.

"Технология комбинированного выщелачивания эффективна даже при низком содержании ценных элементов, делая рентабельной переработку огромных объемов накопленных отходов. После извлечения редкоземельных металлов оставшаяся зола используется в производстве строительных материалов, создавая безотходный цикл", - отметил ученый.

По мнению профессора, это решение позволяет получить источник стратегически важных РЗМ для промышленности и превратить экологическую проблему в экономическое преимущество, создав новую отрасль по переработке техногенного сырья с минимальными затратами на логистику.

В этом году Северный форум по устойчивому развитию (СФУР) состоится в шестой раз. Центральная тема форума в 2025 году - "Север и Арктика - партнерство в меняющемся мире".