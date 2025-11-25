В Адыгее создадут первый в России цифровой ассистент селекционера

Проект получил грант Минобрнауки России

МАЙКОП, 25 ноября. /ТАСС/. Адыгейский государственный университет (АГУ), получивший грант Минобрнауки России в рамках реализации программы "Приоритет-2030", приступил к разработке стратегического технологического проекта по созданию цифрового ассистента селекционера. В ближайшие годы АГУ представит не имеющую аналогов в России полностью отечественную цифровую платформу, которая автоматизирует процессы селекции, сообщил ТАСС ректор АГУ, вице-президент Российского союза ректоров Дауд Мамий.

Адыгейский государственный университет в 2026 году получит 400 млн рублей на реализацию программы развития. Денежные средства будут выделены Минобрнауки России в рамках реализации программы "Приоритет-2030", участником которой АГУ является с 2021 года. По итогам работы в 2025 году вуз значительно улучшил свои позиции в рейтинге участников программы и перешел из третьей во вторую группу основного трека.

"Адыгейский государственный университет представил на рассмотрение совета Минобрнауки стратегический технологический проект "Цифровой ассистент селекционера", направленный на создание отечественной цифровой платформы, которая автоматизирует процессы селекции - от сбора фенотипических данных до анализа, прогнозирования и цифрового подбора пар для скрещивания. Команда вуза уже приступила к работе над проектом, на эти цели будут направлены, в частности, денежные средства от полученного гранта в 400 млн рублей", - рассказал Мамий.

Внедрение цифрового ассистента селекционера позволит снизить зависимость отрасли от зарубежных семян и повысить эффективность сельского хозяйства за счет оптимизации процессов, обеспечить сокращение времени получения результатов и, как следствие, создание новых сортов, в том числе устойчивых к изменениям климата. Партнерами проекта выступили Российский государственный аграрный университет - МСХА им. К.А. Тимирязева, ФИЦ "Всероссийский институт генетических ресурсов растений им. Н.И. Вавилова", Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина. Стратегический индустриальный партнер - селекционно-семеноводческая компания ООО "Русид", уточнили в пресс-службе вуза.

Согласно Доктрине продовольственной безопасности и нацпроекту "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", Россия должна достичь показателя самообеспеченности семенами основных сельскохозяйственных культур отечественной селекции на уровне 75% к 2030 году. Проект "Цифровой ассистент селекционера" направлен на снижение зависимости отрасли от зарубежных семян и развитие отечественного семеноводства, достижение цели самообеспеченности семенами отечественной селекции.

О вузе

Адыгейский государственный университет основан 22 июня 1940 года, является старейшим и крупнейшим научно-образовательным центром Северного Кавказа. В состав вуза входят пять научно-образовательных кластеров, Майкопский государственный гуманитарно-технический колледж и филиал в городе Белореченске. АГУ активно участвует в важнейших федеральных программах, таких как "Приоритет-2030" и "Профессионалитет", является опорным вузом научно-образовательного консорциума "Вернадский - Республика Адыгея", опорным вузом по реализации комплексного плана по повышению уровня естественнонаучного и математического образования по математике, биологии и химии, ресурсным центром по физике. На базе университета функционируют региональный Кавказский математический центр и Научный центр Российской академии образования.