Запуск космического корабля "Шэньчжоу-22" увенчался успехом

Корабль вышел на заданную орбиту и функционирует в рабочем режиме, объявил командующий космодрома Цзюзюань Сунь Цзюйшунь

Редакция сайта ТАСС

ПЕКИН, 25 ноября. /ТАСС/. Особый запуск китайского космического корабля "Шэньчжоу-22" прошел успешно. Об этом сообщил командующий стартовым комплексом космодрома Цзюцюань Сунь Цзюйшунь.

"Шэньчжоу-22" вышел точно на заданную орбиту, его солнечный парус раскрылся, корабль функционирует в нормальном рабочем режиме. Объявляю запуск успешным", - объявил Сунь Цзюйшунь.

Старт был осуществлен 25 ноября в 12:11 по пекинскому времени (07:11 мск) с космодрома Цзюцюань на севере страны. Через несколько часов ожидается стыковка корабля с главным модулем орбитальной станции КНР. Для осуществления миссии была использована ракета-носитель CZ-2F/G ("Чанчжэн-2-эф/джи").

Особенности миссии

Обычно каждый раз корабль серии "Шэньчжоу" отправляется на орбиту в пилотируемом режиме, однако в этот раз он запущен без тайконавтов. Как сообщило ранее управление программы пилотируемых космических полетов КНР, "Шэньчжоу-22" доставит на станцию продукты питания, медикаменты, овощи и фрукты, запчасти и компоненты, предметы повседневного потребления, комплекты одежды.

31 октября Управление программы пилотируемых космических полетов КНР отправило к орбитальной станции КНР трех человек, использовав пилотируемый корабль миссии "Шэньчжоу-21". Ротация с экипажем, находившемся в околоземном пространстве последние полгода, из-за технической проблемы завершилась с задержкой на 9 дней, к 14 ноября. Команда "Шэньчжоу-20", отработавшая положенный срок, не смогла воспользоваться собственным челноком, который получил повреждения из-за космического мусора, и прибегла к помощи аппарата "Шэньчжоу-21". В итоге у тайконавтов, на текущий момент находящихся на орбите, для возвращения через примерно 6 месяцев на Землю пока нет транспортного средства - им и станет "Шэньчжоу-22".

Z-2F/G - двухступенчатая жидкотопливная ракета высотой примерно 58 м с диаметром обтекателя 3,6 м. Она способна доставить на низкую околоземную орбиту до 8,6 тонны полезного груза. В 2025 году это ее третья миссия, 27-я за всю историю.

Китайская станция находится на высоте примерно 400 км. Она рассчитана на трех человек (до шести на короткое время при ротации экипажей). Масса комплекса в виде буквы Т (в обозримом будущем планируется расширение до крестообразной формы), имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составляет 66 тонн, объем отсеков достигает 110 куб. м. В 2022 году орбитальный объект заработал в штатном режиме и приступил к реализации международных проектов.