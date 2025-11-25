В России начали устанавливать первый протез аорты с ответвлением для артерии

До этого многим пациентам требовалось еще одно вмешательство для реконструкции артерии, теперь необходимости в нем не будет

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 25 ноября. /ТАСС/. Специалисты Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) им. Мешалкина в Новосибирске начали устанавливать пациентам разработанный в центре первый современный отечественный протез аорты с ответвлением для реконструкции артерии. Об этом сообщили в пресс-службе центра.

"Протез аорты собственной разработки начали имплантировать пациентам в центре Мешалкина. Это первый современный отечественный протез такого типа", - рассказали в пресс-службе.

Отличительная особенность протеза - боковой бранш (ответвление - прим. ТАСС), который позволяет одномоментно протезировать не только дугу и нисходящий отдел аорты, но и отходящую от нее левую подключичную артерию. Ранее, по данным исследований, порядка 35-40% пациентов в процессе операции или после реконструкции аорты требовалось еще одно вмешательство для реконструкции левой подключичной артерии. Благодаря новому протезу комплексное протезирование двух крупных сосудов можно спланировать и реализовать одномоментно.

"Пробный экземпляр протеза, изготовленный на базе производственной компании в Пензе, достаточно долго ждал подходящего планового пациента, но достался в итоге экстренному больному - 61-летнему новосибирцу, поступившему ночью в шоковом состоянии с острым расслоением аорты I типа", - рассказали в пресс-службе.

В ходе неотложной операции ему заместили протезом пораженную часть аорты и подключичную артерию. Несмотря на тяжелое исходное состояние и ряд осложнений, типичных для расслоения аорты и связанного с ним нарушения в кровоснабжении внутренних органов, пациент к моменту выписки из НМИЦ им. Мешалкина практически восстановил силы, инфекционных осложнений нет. Как подчеркнули в клинике, это первый протез аорты, полностью разработанный и спроектированный у них, причем в комплекте с системой доставки. В мире альтернативные модели созданы в Европе и Китае.

"Мы будем продолжать использовать протезы разных производителей, имеющие различные особенности, но для части пациентов совершенно точно будем применять свой протез, в котором уверены", - цитирует пресс-служба руководителя проекта, сердечно-сосудистого хирурга Дмитрия Сироту.