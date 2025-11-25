В Томске создадут технологии для безопасности инфраструктуры в Арктике

В рамках проекта "Инженерный экстрим" будут внедрены разработки для мониторинга состояния зданий и сооружений в экстремальных условиях

ТОМСК, 25 ноября. /ТАСС/. Стратегические технологические проекты Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ) по обеспечению безопасности инфраструктуры в Арктике и разработке новых строительных материалов получили поддержку в рамках программы "Приоритет 2030". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Успешная защита и улучшение наших позиций - это признание правильности выбранного нами научно-технологического вектора. Наши стратегические проекты направлены на решение критически важных для страны задач: обеспечение инфраструктурной и экологической безопасности объектов на северных территориях, а также создание новых конкурентоспособных строительных материалов", - приводятся в сообщении слова ректора ТГАСУ Виктора Власова.

Как уточнили в вузе, в рамках проекта "Инженерный экстрим" будут внедрены разработки для мониторинга состояния зданий и сооружений в экстремальных условиях, в том числе технологии с использованием машинного зрения и лазерной диагностики. Ожидается, что это позволит снизить затраты на геотехнический мониторинг на 30% и уменьшить вероятность аварий. Другой проект - "Химия и инжиниринг новых строительных материалов" - нацелен на создание специализированных составов и комплексных решений для строительной 3D-печати.

Работы ведутся при поддержке программы "Приоритет-2030". Грантовая поддержка позволит университету создать опытно-производственную площадку для серийной сборки разработанных приборов и укрепить позиции в качестве технологического партнера для реального сектора экономики.