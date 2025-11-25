В Казани нашли замену химическим удобрениям для пшеницы

Часть минеральных удобрений может заменить кормовой горох

КАЗАНЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Ученые Казанского государственного аграрного университета разработали способ повышения урожайности озимой пшеницы на 20% с помощью кормового гороха, который может заменить часть минеральных удобрений. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

Трехлетние исследования показали, что кормовой горох, используемый как зеленое удобрение, повышает урожайность пшеницы до 4,9 тонны с гектара. Технология позволяет сократить использование химических удобрений и улучшить структуру почвы.

"Горох работает как природная фабрика азота. На его корнях живут бактерии, которые берут азот из воздуха и переводят его в форму, доступную растениям. Когда мы заделываем горох в почву, весь этот азот остается в земле и питает пшеницу. Плюс разлагающаяся зеленая масса улучшает структуру почвы, делает ее более рыхлой и влагоемкой", - объясняет доцент кафедры общего земледелия, защиты растений и селекции Казанского ГАУ Разина Сабирова.

Исследования проводились на опытных полях Агробиотехнопарка университета в Высокогорском районе Татарстана. Ученые испытали шесть вариантов сидератов, но лучшие результаты показал именно кормовой горох, особенно при заделке в почву без использования плуга.

Экономические расчеты подтвердили эффективность метода: себестоимость тонны пшеницы при использовании гороха составила 7650 рублей против 9000 рублей при традиционной технологии. "Экономия получается за счет высокого урожая, который перекрывает затраты на семена гороха и его посев. При этом хозяйство экономит на минеральных удобрениях и улучшает состояние почвы", - отметили в вузе.

Ученые считают, что методика особенно актуальна для серых лесных почв Предкамья Татарстана, склонных к закислению и уплотнению, а также для соседних регионов с похожими почвами и климатом.