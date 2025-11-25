Россия и Китай проведут совместные исследования окаменелостей Сибири и Арктики

Также страны планируют проводить совместные исследовательские проекты, лекции и конференции, регулярный обмен научно-исследовательской информацией, образцами, кадрами и аспирантами

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 25 ноября. /ТАСС/. Институт геологии и геофизики (ИНГГ) СО РАН и Нанкинский институт геологии и палеонтологии (КНР) проведут совместные исследования уникальных окаменелостей и образцов горной породы Сибири и Арктики. Для этого учреждения подписали соответствующий меморандум, сообщили в пресс-службе ИНГГ СО РАН.

"Ученые из Новосибирска и Нанкина будут вести совместные исследования коллекционных палеонтологических и геологических материалов, хранящихся в ЦКП "Геохрон" ИНГГ СО РАН и в Центре Коллекций при Нанкинском институте геологии и палеонтологии Китайской академии наук (Центр Коллекций NIGPAS)", - рассказали в пресс-службе.

Центр коллективного пользования "Коллекции уникальных геологических материалов (палеонтологические, микропалеонтологические и палинологические) Сибири и Арктики (ГЕОХРОН)" (ЦКП "ГЕОХРОН") создан в 2018 году на базе лабораторий двух институтов СО РАН. В центре собраны уникальные палеонтологические собрания макрофауны и микрофауны, найденные за многие десятилетия на территориях Урала, Сибири, Дальнего Востока России и Арктики. Эти коллекции отражают эволюцию жизни на Земле от позднего докембрия и доныне.

Также институты Новосибирска и Нанкина планируют проводить совместные исследовательские проекты, лекции и конференции, регулярный обмен научно-исследовательской информацией, образцами, кадрами и аспирантами.

"Предполагается совместное научное руководство аспирантскими работами, организация полевых экскурсий для аспирантов, проведение краткосрочных курсов", - добавили в ИНГГ.

Меморандум подписали глава Нанкинского института геологии и палеонтологии КАН Ван Цзюнь и директор ИНГГ СО РАН Вячеслав Глинских.