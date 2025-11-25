Создан метод обновления сортового состава виноградников за два сезона

КРАСНОДАР, 25 ноября. /ТАСС/. Ученые Кубанского государственного аграрного университета (КубГАУ) разработали не имеющий аналогов в России метод обновления виноградников, который вместо выкорчевывания за счет перепрививки позволит изменять сортовой состав за два сезона и выводить сорта, адаптирующиеся к изменениям климата. Об этом ТАСС сообщил руководитель проекта доцент кафедры виноградарства университета Вячеслав Черкунов.

"Раньше обновление виноградников занимало пять-семь лет. Новый метод позволяет сохранить корневую систему взрослых кустов и получать урожай новых сортов уже на второй год", - рассказал Черкунов.

Традиционно виноградари для замены произрастающих сортов вынуждены производить выкорчевку кустов, затем закладку желаемых сортов и ожидать их вступления в стадию плодоношения. Новая технология позволяет исключить эти стадии, она основана на методе перепрививки винограда, сообщил ТАСС ученый.

Технология основана на применении особых одноглазковых черенков и специальных инструментов, обеспечивающих точное сращивание привоя с подвоем без повреждений. Такой подход будет иметь большое практическое значение для ускоренного обновления виноградников и повышения конкурентоспособности отечественного виноградарства в условиях изменения климата и нестабильности погодных условий, таких, как, например, возвратные заморозки и сильная засуха, которым в последние годы подвержен юг России, где в основном произрастает виноград. Новый метод позволит сохранять продуктивность и качество урожая

Черкунов уточнил, что в ближайшее время в КубГАУ внедрят технологию на собственных селекционных участках, что ускорит вывод новых, высокоурожайных и устойчивых к стрессам сортов в промышленное производство.

В 2025 году виноградари Краснодарского края собрали в условиях засухи 305 тыс. тонн ягоды, что является рекордным урожаем для региона. Краснодарский край является одним из основных в России производителей винограда. Так, на Кубани сосредоточены 32% от всех площадей виноградников в стране - 32,5 тыс. га. На Кубани производится 43% всего российского вина и шампанского. В регионе ежегодно закладывают порядка 1,8 тыс. га молодых виноградников, работают пять питомников, где выращивают собственные саженцы.