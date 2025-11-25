В Северном Причерноморье нашли древнегреческую торговую площадь

Начальник археологической экспедиции в Семибратнем городище Денис Журавлев отметил, что территория, где находится агора, была "настоящим греческим городом"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Археологи Государственного Эрмитажа, Государственного исторического музея (ГИМ) и Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН нашли древнегреческую торговую площадь - агору - IV-III века до н.э. на раскопках в Семибратнем городище в Краснодарском крае. Это первая найденная агора в Северном Причерноморье, передает корреспондент ТАСС с научной конференции "Боспорский феномен", проходящей в Государственном Эрмитаже.

"Раньше об этой агоре не было известно. Сначала мы провели магнитную разведку (измерив напряженность магнитного поля Земли - прим. ТАСС), которая выявила контуры этого сооружения. И сейчас на площади пока 500 кв. м выявилось ровно все то, что было выявлено магнитной разведкой. <...> Уникальность в том, что у нас нет в Северном Причерноморье, на Босфоре, подобного рода сооружений", - сказал ТАСС кандидат исторических наук, старший научный сотрудник ГИМ, начальник археологической экспедиции в Семибратнем городище Денис Журавлев.

В беседе с ТАСС Журавлев добавил, что территория, где находится агора, была "настоящим греческим городом" и она сохранилась в таком виде, что ее можно раскопать, а потом музеефицировать, сделав музей под открытым небом. Археологи планируют изучить архитектуру этого "замечательного объекта", его систему городской планировки и строительные этапы.

"Мы сможем ответить на ряд вопросов про строительную активность в период правления Левкона I (царя Боспорского царства в 389/388-349/348 годах до н. э. - прим. ТАСС), который присоединил Синдику (историческую область, где находится Семибратнее городище - прим. ТАСС). Может быть, мы сможем выяснить, что происходило в третьей четверти III в. до н. э. Мы пишем, вписываем новые страницы в историю Боспорского царства", - рассказал ТАСС Журавлев.

Агора выглядит как большой вымощенный двор, вокруг которого располагаются стои - длинные галереи-портики, в центре предварительно находится округлое сооружение, толос или храм. На месте раскопок археологи нашли пифосы - большие керамические сосуды, - которые обычно вкапывали в помещения домов и хозяйственных построек. "В кладках более позднего дома были найдены капители - архитектурные детали дорического ордера (самого раннего типа греческой архитектурной композиции - прим. ТАСС) - относящиеся к храму, или иному общественному сооружению, или резиденции правителя", - добавил в беседе с ТАСС старший научный сотрудник Государственного Эрмитажа, доктор исторических наук Дмитрий Чистов.

Синдика и Семибратнее городище

Синдика - историческая область, расположенная на Кубани, которую населял древний народ синды. В VI в. до н. э. прибрежная территория Синдики была захвачена древнегреческими колониями, оставшаяся территория вошла в состав Боспорского царства - античного государства в Северном Причерноморье - и контролировалась им с IV в. до н. э. Основные города Синдики: Синдская гавань (Северо-Восточное Причерноморье) и Лабрис (Анапский район Краснодарского края), где находятся Семибратние курганы и городище. Последнее упоминание Синдики - II в. н. э.