Человеческий мозг переключается во "взрослый" режим в 32 года

ЛОНДОН, 25 ноября. /ТАСС/. Ученые британского Кембриджского университета выявили пять крупных фаз в развитии человеческого мозга, "взрослая" начинается в возрасте около 32 лет. Об этом сообщила пресс-служба университета. Само исследование опубликовано во вторник в журнале Nature Communications.

Другие ключевые переходные фазы происходят в возрасте около 9 лет, а после "взрослой" фазы - уже в 66 лет и 83 года. "Мы знаем, что нейронные связи в мозге важны для нашего развития, но у нас нет комплексного представления о том, как и почему они меняются в течение жизни. Это исследование впервые выявило основные фазы развития мозга в течение жизни человека <...>. Оно может помочь нам понять, почему мозг у некоторых людей развивается по-другому в ключевые этапы жизни, будь то трудности в обучении в детстве или деменция в преклонном возрасте", - прокомментировала исследовательница Алекса Мосли, которая руководила исследованием.

Ученые провели сравнительные анализ диффузионных МРТ мозга почти 4 тыс. человек - от новорожденных до 90-летних. Такие МРТ создают карту нейронных связей мозга.

Этапы развития мозга

Детская стадия характеризуется консолидацией нейронных связей. У новорожденных на порядок больше синапсов (контактов между нейронами или между нейроном и другой клеткой), чем у взрослого человека. По мере взросления и обучения ребенка в мозге создаются прочные нейронные связи, а ненужные исчезают, увеличивается в объемах белое и серое вещество мозга, утолщается до пиковых значений плотность его коры. Кроме того, стабилизируется рисунок извилин.

К концу этой фазы происходят качественные изменения когнитивных способностей, но также возрастает риск расстройств психического здоровья. Далее, с 9 лет, начинается "подростковый" этап, когда продолжается рост объема белого вещества мозга. Нейронные связи "оттачиваются" в ходе этого процесса, повышается эффективность связей как внутри определенных отделов мозга, так и между ними, а когнитивные способности растут. Это единственная фаза, когда эффективность нейронных связей растет, сказала Мосли.

"Подростковая" фаза заканчивается около 32 лет, и этот переход является самым ярко выраженным из выявленных исследователями. С этого момента мозг стабилизируется на последующие три десятилетия жизни человека, серьезных изменений в структуре органа не происходит, когнитивные способности и черты характера остаются практически неизменными. Но в этот период начинается "сегрегация" мозга, его области становятся менее связанными.

На следующей переходной точке, в 66 лет, не происходит крупных структурных изменений, но начинается постепенная реорганизация нейронных связей и снижение функциональности белого вещества. "Это возраст, когда люди сталкиваются с повышенным риском возможных патологий, которые влияют на мозг, таких как гипертония", - сказала Мосли.

Последняя фаза наступает в возрасте около 83 лет. На этом этапе жизни состояние клеток мозга продолжает ухудшаться, он все менее полагается на связанную работу всего органа, скорее на отдельные его области. Среди исследованных снимков МРТ меньше всего было от людей в возрасте старше 83 лет. "Понимание того, что развитие мозга не представляет собой постоянный прогресс, а скорее происходит в формате смены нескольких ключевых фаз, поможет нам понять, когда и как его нейронные связи уязвимы для негативных влияний", - заключила Мосли.