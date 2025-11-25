Сбои в щитовидной железе во время беременности удваивают риск развития аутизма

Исследователи пришли к такому выводу при анализе данных, собранных в натальном отделении медцентра Университета имени Бен-Гуриона в Негеве, в стенах которого за последние два десятилетия родилось свыше 51 тыс. младенцев

Редакция сайта ТАСС

© New Africa/ Shutterstock/ FOTODOM

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Израильские медики открыли свидетельства того, что временные или постоянные нарушения в гормональной активности щитовидной железы у беременных женщин повышают риск развития аутизма у их будущих детей примерно в 2,6 раза. Об этом сообщила пресс-служба международного Общества эндокринологии.

"Проведенные нами наблюдения показывают, что дисфункция щитовидной железы не повышает риск развития аутизма при корректном лечении, однако гормональный дисбаланс сам по себе повышает этот риск на протяжении всего вынашивания плода. Это подчеркивает необходимость постоянного наблюдения за гормональным фоном и корректировки терапии данных болезней", - заявил профессор Университета имени Бен-Гуриона в Негеве (Израиль) Идан Менаше, чьи слова приводит пресс-служба Общества эндокринологии.

Исследователи пришли к такому выводу при анализе данных, собранных в натальном отделении медцентра Университета имени Бен-Гуриона в Негеве, в стенах которого за последние два десятилетия родилось свыше 51 тыс. младенцев. Профильные врачи центра изучали перемены в состоянии здоровья будущих матерей на протяжении всего периода вынашивания плода и отслеживали, как часто у них возникали сбои в работе щитовидной железы, связанные с беременностью или существовавшие до зачатия ребенка.

Подобные нарушения были выявлены у примерно 4,3 тыс. женщин, проходивших наблюдения в медцентре университета, чем ученые воспользовались для оценки того, как различные нарушения в работе этого органа, в том числе необычно низкий уровень вырабатываемых им гормонов (гипотиреоз) и их избыток (гипертиреоз), влияли на частоту развития аутизма у детей. Этот анализ показал, что дисбаланс гормонов существенным образом сказывался на этой вероятности.

И временные, и хронические формы гипотиреоза и гипертиреоза у беременных женщин повышали вероятность развития аутизма у детей примерно в 2,6 раза, причем данный риск становился существенно выше, если проблемы в работе щитовидной железы выявлялись на последних стадиях развития плода и все это время пациентки не получали лечения. Это проявлялось в том, что в первый триместр этот риск вырастал в 1,6 раза, тогда как во втором и третьем триместрах он увеличивался в 2,3 и 3,2 раза соответственно.

При этом ученые отмечают, что риск развития аутизма у беременных с заболеваниями щитовидной железы не повышался существенным образом при наличии своевременного лечения и при поддержании оптимального уровня гормонов на протяжении всего вынашивания плода. Это подчеркивает важность постоянных наблюдений за состоянием щитовидной железы женщин во время беременности, подытожили ученые.