В России научились управлять голубями с помощью нейрочипов

Таких птиц-биодронов можно использовать для мониторинга и охраны объектов, сообщили в пресс-службе компании Neiry

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Российская компания Neiry представила голубей, полет которых можно корректировать с помощью вживленных в мозг нейрочипов. Таких птиц-биодронов можно использовать для мониторинга и охраны объектов, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Нейрочип в сочетании с оборудованием, размещенным в "рюкзачке" за спиной голубя, осуществляет нейростимуляцию отдельных зон мозга, благодаря которым птица сама "хочет" лететь направо или налево. Такое воздействие не является насильственным: мы лишь подкрепляем естественные биологические реакции и желания птицы. Это происходит без вреда для ее психологического и физического состояния", - уточнили ТАСС в организации.

Навесное оборудование, включающее видеокамеру, питается от солнечных батарей. Позиционирование происходит с помощью GPS и других систем навигации.

"Сейчас решение работает на голубях, но носителем может быть любая птица. Для переноса большего веса полезной нагрузки планируется использовать воронов, для мониторинга прибрежных объектов - чаек, а альбатросов - для больших морских акваторий", - уточнил основатель Neiry Александр Панов, чьи слова приводит пресс-служба компании.

По словам авторов, исследования, посвященные способам управления птицами с помощью имплантированных нейроинтерфейсов, проводились, в частности, учеными Китая, США и Индии, однако россияне стали первыми, кто по результатам экспериментов переходит к опытному внедрению.

"Мы готовимся к опытному внедрению в сферы, где необходим продолжительный или удаленный мониторинг. Предполагаем, что это будут задачи по мониторингу линий электропередачи, газораспределительных узлов и других инфраструктурных объектов", - уточнили в пресс-службе организации. Проект реализуется при поддержке Фонда НТИ.

Крыса с ИИ

В 2024 году ученые компании Neiry и Института ИИ МГУ имени М. В. Ломоносова впервые смогли подключить мозг крысы к ИИ. Животное, названное Пифией, смогло с помощью подсказок нейросети правильно ответить на сотни научных вопросов. Подсказка для крысы выглядела как ощущения в теле: в одной его части, когда нужно сказать "да" и в другой - при отрицательном ответе. Реагируя на эти ощущения, она отвечала на вопрос.