В России создали фильтр для хранения глазных капель без добавления консервантов

Его разработали в Новосибирске

Редакция сайта ТАСС

© Полина Болдырева/ ТАСС

НОВОСИБИРСК, 26 ноября. /ТАСС/. Прототип фильтра-картриджа, позволяющий обходиться без добавления консервантов при хранении глазных капель, разработали в Новосибирске. Сертификацию медицинского изделия планируют сделать в 2027 году, сообщил ТАСС директор компании-разработчика "Визус лаб", резидента Сколково Алексей Воеводин.

Глазные капли, которые необходимы пациентам со сниженным увлажнением роговицы, без консервантов очень уязвимы к заражению микробами (бактериями, грибками) после вскрытия флакона. В обычных каплях консерванты "подстраховывают" - убивают случайно попавшие микроорганизмы. Без них любая бактерия или грибок может быстро размножиться в питательной среде раствора и вызвать воспаление глаза. Однако использование консервантов токсично влияет на ткани глаза.

"Это прототип микрофильтра, который не пропускает патогены, и сама капельница работает таким образом, чтобы именно в конъюнктивальный мешок попадало. У флакона специальные стенки, которые позволяют удобно нажимать, держать в руках, и человеку удобно пользоваться. Здесь у нас также есть соглашение с центром микрохирургии глаза о том, что эти капли будут проходить исследование", - сказал собеседник агентства.

Планируется, что емкость будет использоваться для препарата, применяющегося против синдрома сухого глаза. "Это актуально для возрастных пациентов, которым необходимо удобство в пользовании самим флаконом, чтобы можно было брать его удобно, нажимать, дозировать", - отметил разработчик.

По словам Воеводина, при наличии консервантов в каплях возрастает риск кальцификации роговицы - заболевания, при котором в тканях роговицы откладываются соли кальция, делая ее непрозрачной. "Риск достаточно высокий, поскольку это приводит к отложению солей, потом это приходится хирургически удалять", - добавил он.

Вместе с компанией в разработке участвуют ученые Новосибирского государственного университета (НГУ). Изделие планируется представить к весне следующего года. "К 2027 году планируем выйти на сертификацию", - уточнил собеседник агентства.