В ПетрГУ разработали инновационную кормовую добавку для рыб

Технология соответствует принципам "зеленой" биоэкономики

ПЕТРОЗАВОДСК, 26 ноября. /ТАСС/. Ученые Петрозаводского государственного университета разработали инновационную кормовую добавку в сфере аквакультуры. Она способствует получению экологически безопасной рыбной продукции, сообщили ТАСС в Минобрнауки РФ.

Цель разработки карельских ученых - повышение продуктивности и устойчивости к стрессам у рыб при одновременном снижении использования антибиотиков и других химических препаратов в индустриальном рыбоводстве. Это напрямую способствует получению экологически безопасной рыбной продукции и укреплению отечественной аквакультуры. Добавка создана на основе постбиотиков аутентичных штаммов лактобактерий и микроводорослей, а также совместима с промышленными технологиями изготовления комбикормов.

"В результате пилотных кормовых экспериментов с радужной форелью подтверждено достоверное повышение суточных привесов, улучшение биохимических и ихтиогематологических показателей, а также усиление неспецифической резистентности организма. Применение добавки снижает потребность в антибиотикотерапии и способствует отказу от использования синтетических стимуляторов роста. Технология соответствует принципам "зеленой" биоэкономики и может быть масштабирована для других объектов аквакультуры (осетровые, лососевые, карповые виды)", - сообщили агентству.

Ученые ПетрГУ продолжают исследования по оптимизации состава добавки. Это открывает дополнительные возможности для повышения микробиологической безопасности и срока хранения комбикормов.

Разработка поддержана грантом Российского научного фонда (РНФ) и Фондом венчурных инвестиций Республики Карелии. Она соответствует приоритетам научно-технологического развития РФ в сфере устойчивого сельского хозяйства и биобезопасности.