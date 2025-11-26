На Земле возможны слабые магнитные бури

Геомагнитная обстановка будет возмущенной

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Магнитная буря слабого уровня была зафиксирована на Земле 25 ноября, 26 ноября возможно ее повторение. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

"Прогноз на сутки: геомагнитная обстановка - возмущенная с возможностью повторения слабых бурь; в течение дня ожидается постепенная стабилизация обстановки. Вспышечная активность - ожидается сохранение на наблюдаемом умеренном уровне", - говорится в сообщении.

Уточняется, что во вторник регистрировались заметные возмущения из-за воздействия на планету потоков плазмы из солнечной корональной дыры, а в середине дня произошла магнитная буря уровня G1.