В РФ создали систему распределения бюджетных и целевых мест в медвузах

Как отметили в пресс-службе Yandex Cloud, эта информация может использоваться для оценки состояния кадровой политики в здравоохранении региона

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Российские ученые разработали систему, которая позволяет выявлять наиболее востребованные медицинские специальности в рамках отдельных регионов и на основе этого принимать решения о распределении бюджетных и целевых мест в медицинских вузах. Разработка прошла проверку в Тверской области, сообщила пресс-служба Yandex Cloud.

"Данную систему также можно использовать, чтобы прогнозировать трудоустройство выпускников. Также разработка показывает, сколько молодых специалистов работают в регионе, какова среди них доля выпускников вузов этого же субъекта России. Эта информация может использоваться для оценки состояния кадровой политики в здравоохранении региона", - говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, данная система для отслеживания ситуации в сфере регионального здравоохранения и медицинского образования была разработана группой специалистов Yandex Cloud и Тверского государственного медицинского университета на базе технологий бизнес-аналитики и визуализации информации, разработанной в Яндексе. Для ее создания ученые использовали данные о месте трудоустройства и специальностях более 1 тыс. врачей, работающих в Тверской области.

Помимо данных о наиболее востребованных специальностях и прогнозов трудоустройства выпускников, разработка также позволяет узнать соотношение представителей разных возрастных групп среди медиков. Также она показывает, сколько молодых специалистов работают в регионе, какова среди них доля выпускников вузов этого же субъекта России. Эта информация может использоваться для оценки состояния кадровой политики в здравоохранении региона.

В ближайшее время ученые планируют внедрить ИИ-агенты в эту систему для автоматического выявления критических кадровых дисбалансов и прогнозирования потребности в специалистах на основе исторических данных медучреждений. Это позволит повысить качество работы системы здравоохранения и его доступность для населения, подытожили разработчики.