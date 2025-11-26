В Новосибирске разработали соединения для очищения тканей светом

Итоговый продукт может применяться в медицинских учреждениях и научных лабораториях

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 26 ноября. /ТАСС/. Ученые ФИЦ "Институт катализа им. Г. К. Борескова СО РАН" и Новосибирского государственного университета (НГУ) разработали составы, придающие ткани свойства самоочистки от загрязнителей с помощью света. Итоговый продукт может применяться в научных лабораториях и медицинских учреждениях, сообщает официальное издание СО РАН "Наука в Сибири".

"Свет - очень важная составляющая этого процесса. Для протекания процессов самоочищения требуется наличие солнечного освещения либо света с определенной длиной волны. На сегодняшний день для тестирования материалов мы используем свет с длиной волны около 450 нанометров", - цитирует издание сотрудника лаборатории НГУ Марию Соловьеву.

По словам ученых, состав с фотокатализатором можно наносить на различные поверхности: хлопковые и хлопкополиэфирные ткани, а также на клеенку и пластиковые покрытия. В качестве основного компонента в смесь входит диоксид титана, который способен поглощать свет в области ультрафиолетового излучения - около 365 нанометров.

В числе загрязнителей, на которые распространяется эффект самоочищения, - химические вещества, например ацетон, различные вирусы, нуклеиновые кислоты, грибы и разные виды бактерий. По словам исследователей, материал может сохранять свойства самоочистки более двух лет даже после нескольких стирок. При этом сама ткань с нанесенным составом считается безвредной для человека: диоксид титана, согласно научной литературе, обладает низкой цитотоксичностью и биосовместим с кожей.

"Когда реакционноспособные частицы взаимодействуют с химическими загрязнителями, они способны окислять такие молекулы до углекислого газа и воды, которые не могут нанести вреда организму. Вирусы и бактерии под влиянием образованных активных форм кислорода теряют способность заражать клетки организма человека. Экспериментально было подтверждено, что время для обеззараживания поверхности таких материалов от разных типов загрязнителей сильно зависит от его структуры. Чаще всего для инактивации биологических объектов, таких как бактерии и вирусы, требуется всего несколько часов освещения", - отметила Соловьева.

О перспективе применения

Самоочищающаяся ткань может быть востребована в первую очередь в научных лабораториях и медицинских учреждениях. Это позволит уменьшить вероятность передачи человеку биологических загрязнителей и влияние токсичных химических веществ на организм. Помимо нанесения очищающего состава на ткань, сибирские химики разрабатывают подобные покрытия для металла, дерева и пластика.