В Сибири начнут производство морозостойких зарядок для электромобилей

Производство будет осуществляться на территории Красноярска

НОВОСИБИРСК, 26 ноября. /ТАСС/. Морозостойкие зарядные станции для электромобилей, адаптированные к суровым условиям сибирского климата и разработанные в Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ), начнут производить в промышленных масштабах - до нескольких тысяч устройств ежегодно в 2026 году в Красноярске. Об этом сообщил в пресс-центре ТАСС и.о. ректора НГТУ Анатолий Батаев.

"Основной объем производства будет в 2026 году. В этом году изготовлено только первых пять зарядных станций, на них тестируются особенности их эксплуатации, а объемы производства, которые планируются, это будут тысячи зарядных станций в год", - сказал он. Производство будет осуществляться на территории Красноярска, где расположена компания "Радиосвязь", с которой велась совместная разработка с НГТУ.

Зарядные станции были разработаны в рамках программы "Приоритет 2030". Батаев также отметил, что в рамках этого направления университет создал электронную тормозную систему для авиации. Пассажирский самолет Ил-114-300 с этой системой, разработанной НГТУ совместно с компанией "Аэроприбор", планируется запустить в эксплуатацию в начале 2026 года после успешных реальных испытаний в 2025 году, добавил Батаев. По результатам испытаний университет уже получил заказы на разработку аналогичных систем для более тяжелых и совершенных летательных аппаратов.

О разработках НГУ

Начальник управления координации программ развития Новосибирского госуниверситета (НГУ) Андрей Матвеев сообщил, что первый запуск нейромодулей для космических аппаратов, разработанных НГУ по "Приоритету-2030", намечен на 2027 год. По его словам, технология позволит снизить энергопотребление и повысить эффективность работы спутников за счет предварительной обработки информации непосредственно на борту.

Кроме того, заместитель директора Института медицины и медицинских технологий НГУ Михаил Хвостов рассказал, что в ближайшие пять лет в университете планируется создать более 50 биомедицинских продуктов. Команда из более чем 100 ученых работает над технологией NGS-секвенирования - высокоточным методом прочтения ДНК для диагностики онкологических заболеваний. Параллельно идет разработка протезов конечностей и реагентов для CAR-T терапии, при которой рак лечат с помощью модифицированных иммунных клеток пациента. Протезы, которые еще тестируются, начнут применяться в поточном режиме на пациентах в 2026 году, добавил он.

"Приоритет 2030" - госпрограмма поддержки российских вузов. Ее цель сформировать к 2030 году более 100 прогрессивных университетов. Вузы представляют свои научные программы и могут получить гранты из федерального бюджета на научные разработки.