Изобретение петербургского Политеха позволит лечить меланому таблетками

Разработанная стратегия открывает новые перспективы для создания эффективных и безопасных пероральных препаратов для таргетной терапии онкологических заболеваний

Редакция сайта ТАСС

© Александр Демьянчук/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета (СПбПУ) Петра Великого создали наночастицы на основе желатина и хитозана, которые защищают противораковое лекарство от разрушения в желудочно-кишечном тракте. Это позволит эффективно применять его в форме таблеток (перорально) для лечения агрессивной меланомы, борясь как с основной опухолью, так и с метастазами, сообщила пресс-служба университета.

"В экспериментах на мышах с моделью солидной меланомы пероральный прием соединения с использованием новых лекарственных форм привел к подавлению роста опухоли на 88-95% по сравнению с контрольной группой. В модели метастатической меланомы с поражением легких наноформы препарата продемонстрировали подавление образования метастазов на 82%", - привели в пресс-службе слова кандидата химических наук, ведущего научного сотрудника Лаборатории нано- и микрокапсулирования биологически активных веществ СПбПУ Сергея Шипиловских.

С помощью специальных методов "слежения" исследователи убедились, что наночастицы не разрушаются в желудке, а успешно доходят до кишечника и задерживаются там. Это значит, что они действительно могут доставить лекарство точно к цели. Проверка состояния внутренних органов и анализов крови подопытных животных не выявила никаких серьезных побочных эффектов, что подтвердило безопасность нового препарата.

Разработанная стратегия открывает новые перспективы для создания эффективных и безопасных пероральных препаратов для таргетной терапии онкологических заболеваний.

Как отмечают исследователи, меланома является одним из самых агрессивных видов рака с высокой метастатической активностью. Именно метастазы становятся основной причиной смертности пациентов с меланомой. Стандартные протоколы химиотерапии используют, как правило, цитостатические и цитотоксические препараты, приводящие к уничтожению раковых клеток. Однако побочным эффектом этого подхода является разрушение и здоровых клеток. Новым современным методом является таргетная терапия, уничтожающая только опухолевые клетки. В настоящее время одобрено более 150 целевых соединений для таргетной терапии различных онкозаболеваний. Использование таких препаратов имеет преимущество перед традиционной химиотерапией, поскольку снижает токсичность для здоровых тканей и уменьшает побочные эффекты. Ученые создают как новые эффективные лекарственные соединения, так и способы улучшения их биодоступности.