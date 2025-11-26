Разработаны приборы для выявления микродефектов по заказу Роскосмоса

Изделия позволяют проводить контроль толщины и однородности покрытий, содержащих в себе атомы веществ, реагирующих на электромагнитное поле

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Белорусские и российские ученые совместно создали по заказу Роскосмоса специальные приборы, которые позволяют выявлять внутренние и поверхностные дефекты микрометровых масштабов в баках ракетоносителей и других конструкций. Об этом сообщил директор Института прикладной физики НАН Республики Беларусь Михаил Хейфец на конференции "Инновационные технологии, оборудование и материалы машиностроительных производств", проходящей в МГТУ имени Баумана.

"Мы разрабатываем приборы, которые позволяют проводить контроль толщины и однородности покрытий, содержащих в себе атомы веществ, реагирующих на электромагнитное поле. Подобные устройства сейчас разрабатываются по заказу Роскосмоса, на чьих стендах уже сейчас стоят наши датчики. Также для Роскосмоса мы впервые разработали инструменты, позволяющие отслеживать дефекты размерами порядка двух микрометров", - заявил Хейфец.

По словам директора Института прикладной физики НАН, данный прибор отслеживает то, как по поверхности и в толще материала движутся волны, и замеряет то, насколько они запаздывают друг относительно друга. Это позволило ученым создать автоматизированную установку, которая контролирует качество сварки топливных баков крупных ракетных комплексов, что повышает безопасность и эффективность их производства и использования.