В РФ разработали оптические дальномеры для дронов и круиз-контроля авто

СИРИУС /федеральная территория/, 26 ноября. /ТАСС/. Ученые в РФ разработали оптические дальномеры, электронная база которых состоит полностью из отечественных компонентов, и планируют внедрить их в дроны для наделения способностью фиксации посторонних предметов, а также на отечественных автомобилях в работе функции адаптивного круиз-контроля. Проект презентовал гендиректор компании "Чистый космос" Артем Шапшин.

"Нашими первыми продуктами стали дальномеры оптические на 15 и 300 метров. Вся электронная компонентная база отечественная. Задача - интегрировать в российские дроны для определения высоты полета, чтобы они фиксировали посторонние объекты в рабочих зонах, и в российские автомобили для интеграции с адаптивным круиз-контролем" , - сказал Шапшин.

Он отметил, что разработчики также занимаются проектом космических лидаров для определения космического мусора.

"Занимаемся разработкой космических лидаров для детекции космического мусора, объем которого превысил 13 тыс. тонн и продолжает расти, также решаем задачи по стыковке космических аппаратов и синхронизации спутников для передачи через оптические каналы информации с одного спутника на другой" , - сообщил гендиректор компании.

