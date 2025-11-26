Фурсенко поблагодарил санкции за вклад в развитие науки в стране

Помощник президента РФ также указал на то, что в стране создается новое поколение исследователей

СИРИУС /федеральная территория/, 26 ноября. /ТАСС/. Санкции, введенные против России, позитивно повлияли на создание в стране уникальных условий для научного развития, считает помощник президента РФ Андрей Фурсенко.

"Сегодня возможности для занятия наукой уникальны. Никогда в стране - в России, СССР - не было такого интереса к науке, как сегодня. Отчасти мы должны благодарить санкции. Потому что не было бы санкций - у нас бы бизнес продолжал использовать те технологии и наработки, которые делали в других странах", - сказал Фурсенко, выступая на пленарном заседании V Конгресса молодых ученых с участием вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Он также указал на то, что в стране создается новое поколение исследователей.

"Они в чем-то другие, в чем-то похожи на людей моего поколения. Но они более прагматичны", - добавил помощник президента.

