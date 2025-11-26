Функционал GigaChat на МКС расширят

Вице-президент по исследованиям и инновациям Сбера Альберт Ефимов отметил, что "эта целевая работа совместно с "Роскосмосом" является первым шагом по использованию искусственного интеллекта в российском сегменте МКС"

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР /Казахстан/, 26 ноября. /ТАСС/. Нейросеть GigaChat, которую отправят на МКС с экипажем, будет использоваться для решения различных задач и в дальнейшем масштабироваться для применения на других орбитальных станциях. Об этом сообщил вице-президент по исследованиям и инновациям Сбера Альберт Ефимов.

Ранее сообщалось, что GigaChat в российском сегменте МКС будет помогать космонавтам в составлении отчетов.

"Это сделано с помощью программно-аппаратного комплекса, который состоит из двух частей. Первая - это большая языковая модель, которая находится на специальном компьютере-сервере. Вторая - это планшеты, с помощью которых космонавты работают. Подобная архитектура дает нам возможность масштабировать это решение для других применений на орбитальной станции", - сказал он.

Он добавил, что "эта целевая работа совместно с "Роскосмосом" является первым шагом по использованию искусственного интеллекта в российском сегменте МКС".

Запуск корабля "Союз МС-28" намечен на 12:28 мск 27 ноября. Планируется, что экипаж проведет на орбите 242 суток и вернется в конце июля 2026 года. В основной экипаж вошли космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков (спецкор ТАСС на МКС) и его коллега Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уильямс.