ТУСУР откроет центр разработки и испытания цифровых антенных систем

Новая структура открывается при поддержке программы Минобрнауки "Приоритет-2030"

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) 27 ноября запустит Центр разработки и испытания цифровых антенных систем. Новая структура позволит университету самостоятельно создавать и испытывать радиоэлектронную аппаратуру - от прототипирования до мелкосерийного выпуска - без привлечения сторонних организаций, сообщили в пресс-службе ТУСУРа.

"Центр разработки и испытания цифровых антенных систем представляет собой производственно-испытательную площадку для выполнения работ по макетированию, опытному и мелкосерийному производству радиоэлектронной аппаратуры различного назначения, в том числе систем связи и антенных систем, а также проведению испытаний данных изделий", - приводятся в сообщении слова директора НИИ радиотехнических систем ТУСУРа Виталия Лебедева.

В университете отмечают, что производственная линия центра включает монтажный и испытательный участки, а также участок мелко- и крупногабаритной сборки. Новый центр оснащен оборудованием, необходимым для полного цикла производства и тестирования радиоэлектронных изделий. В частности, ученые смогут проводить испытания в климатической камере с температурным диапазоном от минус 50 до плюс 100 градусов Цельсия и влажностью до 100%. Это позволит проверять аппаратуру, предназначенную для эксплуатации в суровых климатических условиях, авиации и космонавтике.

Также на базе центра будет доступна малая безэховая камера, которая обеспечит возможность тестирования устройств в условиях отсутствия электромагнитного шума и индустриальных помех. Подобные камеры применяются для оценки помехоустойчивости и электромагнитной совместимости радиоэлектронного оборудования.

По словам Лебедева, открытие центра обеспечит ТУСУРу технологическую независимость при изготовлении и испытании макетов, опытных образцов и мелкосерийных изделий, что позволит значительно ускорить разработку. Он отметил, что такая организация работы напоминает "вертикально интегрированную фабрику" для радиоэлектроники. На данный момент на базе центра уже создан технологический образец многолучевой антенной системы L-диапазона, а также произведены и испытаны два опытных образца, полностью соответствующие мировым техническим требованиям.

В ТУСУРе напоминают, что НИИ радиотехнических систем ранее разработал систему, позволяющую различным службам обеспечивать поиск аварийных сообщений и данных о местоположении пользователей, находящихся в бедственной ситуации. Ее наземные станции включают антенные комплексы, способные круглосуточно принимать сигналы со спутников.

Программа развития

Новая структура открывается при поддержке программы Минобрнауки "Приоритет-2030". Университет участвует в программе "Приоритет-2030" с 2021 года и по итогам недавней защиты подтвердил свое место во второй группе. В 2025 году вуз сосредоточил программу развития на трех стратегических направлениях технологического лидерства: электронике и системах связи нового поколения, ИТ и искусственном интеллекте, а также ракетно-космических энергопреобразующих комплексах. Новый центр должен укрепить позиции ТУСУРа в реализации этих проектов.