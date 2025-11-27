Физический институт им. Лебедева РАН запатентовал проект обсерватории на Луне

Авторы предлагают доставить ее при помощи ракеты-носителя

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН (ФИАН) зарегистрировал патент на астрономическую обсерваторию, предназначенную для развертывания на поверхности Луны, а также способы ее развертывания. Об этом говорится в патенте, с которым ознакомился ТАСС.

"Группа изобретений относится к области радиоастрономии и радиофизики и предназначена для регистрации электромагнитного излучения миллиметрового диапазона. <...> Заявленная астрономическая обсерватория может также использоваться совместно с наземными и космическими телескопами миллиметрового диапазона, обеспечивая наблюдения в режиме радиоинтерферометра со сверхдлинной базой", - говорится в документе.

Авторы изобретений указали несколько вариантов комплектации лунной обсерватории. Так, по первому варианту в состав обсерватории входят главный модуль, включающий в себя посадочную платформу и как минимум одну расположенную на ней солнечную батарею. Лунная обсерватория также состоит, согласно первому сценарию, из системы регистрации, преобразования, хранения и передачи научной и служебной информации, системы управления и как минимум четырех антенных модулей, соединенных линиями питания и связи с главным модулем.

В состав астрономической обсерватории по второму и третьему вариантам входят по меньшей мере четыре антенных модуля с возможностью беспроводного удаленного управления. Каждый из них включает в себя посадочную платформу и расположенную на ней как минимум одну солнечную батарею. Согласно третьему варианту, на платформе также располагается съемная платформа, которая может передвигаться и имеет как минимум еще одну солнечную батарею сверху. Оба сценария включают в себя антенну Кассегрена вместе с теплозащитным экраном.

Авторы предлагают доставить астрономическую обсерваторию на поверхность Луны при помощи ракеты-носителя. После отделения всех блоков ракеты-носителя модули обсерватории выводятся на заданную окололунную орбиту, затем происходит посадка в указанные зоны на поверхности Луны.

В частности, при развертывании обсерватории по первому сценарию главный модуль доставляется в зону, освещаемую Солнцем, а каждый из антенных модулей - внутрь кратера. После успешной посадки от главного модуля могут отделяться передвижные средства, которые в автоматическом режиме достигают антенн и соединяют их с главным модулем. При развертывании астрономической обсерватории по второму и третьему вариантам каждый из антенных модулей производит посадку в освещаемую Солнцем зону. В третьем варианте после успешной доставки посадочных платформ от них отделяются съемные платформы и занимают необходимое положение на поверхности Луны.