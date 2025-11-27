Создано приложение для оценки качества рентгеновских снимков

Кроссплатформенное приложение, созданное пензенскими разработчиками, объединяет в себе комплекс математических алгоритмов

ПЕНЗА, 27 ноября. /ТАСС/. Ученые Пензенского государственного университета (ПГУ) создали специальное приложение, способное определить качество рентгеновских изображений. В частности, разработка позволит ускорить постановку диагноза, уменьшить лучевую нагрузку на пациента и снизить затраты на проведение процедуры, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"Ноу-хау станет незаменимым помощником рентгенлаборантам, врачам-рентгенологам. Оно поможет снизить количество повторных исследований, ускорит постановку диагноза, уменьшит лучевую нагрузку на пациента и снизит затраты на проведение процедуры", - отметили в ведомстве, добавив, что разработка найдет свое применение также в учебном процессе в медицинских вузах.

По информации министерства, ежегодно в мире производят около 4 млрд рентгенографических исследований. С их помощью выявляются патологические изменения в организме, в том числе опухоли, изменения в костях, воспаления, наличие жидкости в легких. В среднем от 5 до 15% всех рентгеновских изображений имеют недостаточное или низкое качество и требуют повторного выполнения. Как пояснили в пресс-службе, из-за этого задерживается постановка диагноза, происходит повторное облучение пациента, возникают диагностические ошибки, в связи с чем требуются дополнительные финансовые затраты.

Особенности приложения

Кроссплатформенное приложение, созданное пензенскими разработчиками, объединяет в себе комплекс математических алгоритмов. В него включили 11 метрик для оценки качества изображения. Это позволяет оценивать рентгенограмму всесторонне, а не только ее отдельные части, отметили в Минобрнауки. "У каждого заболевания есть свои особенности, и они по-разному проявляются и выглядят на рентгеновском снимке. Поэтому одна метрика хорошо работает, допустим, с пневмонией, другая же, наоборот, работает больше с костными структурами", - цитируется одна из разработчиков Дарина Улыбина.

Каждая метрика имеет свою шкалу оценки, с помощью которой врач понимает, соответствует ли рентгеновское изображение по качеству или нет. Все загружаемые снимки сравниваются с эталонной группой, так как в ней задан стандарт того, как должен выглядеть рентгеновский снимок. Однако стандарт может задать и сам врач.

Кроме того, с помощью приложения станет возможным подобрать для каждого конкретного случая наиболее подходящий пресет. Речь идет о заранее настроенных комбинациях инструментов и фильтров для обработки рентгеновских снимков. Они позволяют получать более четкие изображения с большей анатомической детализацией, пояснили в ведомстве. Приложение также предлагает сгенерировать отчет об оценке качества изображения.

Исследователи, проверяя самостоятельность разработки, проанализировали около 100 рентгеновских снимков из открытых баз данных. Они установили, что приложение вычисляет искаженные снимки и указывает на неверный выбор пресета, подчеркнули в министерстве.

Разработчиками приложения стали профессор кафедры "Медицинская кибернетика и информатика" ПГУ Леонид Кривоногов и студентка Медицинского института Дарина Улыбина.