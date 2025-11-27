Созданы биодобавки, которые повышают эффективность сжигания угля на 13-37%

Исследование поддержано грантом Минобрнауки России

ТОМСК, 27 ноября. /ТАСС/. Ученые Томского политехнического университета разработали растительные добавки, которые увеличивают эффективность сжигаемого топлива до 37% и снижают количество выбросов вредных веществ в атмосферу до четырех раз. Об этом сообщили ТАСС в Минобрнауки РФ.

Исследователи предложили четыре вида добавок на основе опилок, таллового масла, отработанного фритюрного масла и сточной воды. В разных концентрациях его добавляли к каменному углю в камеру сгорания при температурах 700 - 1 тыс. градусов Цельсия. Одновременно с этим проводился комплексный анализ энергетической эффективности, экологических показателей, технологической применимости и возобновляемости топливных смесей.

"Благодаря комплексному анализу удалось установить, что вне зависимости от режима горения интегральный показатель эффективности топлива с нашими добавками суммарно выше на 13-37% по сравнению с чистым углем. Это делает отходы перспективным вспомогательным ресурсом при сжигании угля и позволяет решить сразу несколько задач: существенно снизить количество исходного сырья - угля - при сжигании, снизить экологическую нагрузку, а также снизить себестоимость топлива за счет вовлечения горючих отходов", - сказал один их авторов исследования, инженер-исследователь лаборатории тепломассопереноса ТПУ Вадим Дорохов.

По словам ученых, впервые удалось количественно показать, что комплексное использование отходов растительного происхождения при сжигании угля приводит к ускорению и более полному сгоранию ископаемого топлива. Так, в сравнении с чистым углем эффективность термического окисления угля с добавками ТПУ составила 125-220%. При этом наличие отходов в качестве добавок снижает инерцию зажигания и ускоряет горение. Также выяснилось, что добавление добавок опилок или отработанного фритюрного масла снижает выбросы оксида азота при сжигании угля на 23-62% и оксида серы - от 1,7 до 3,8 раз.

Результаты работы ученых опубликованы в журнале Energy.