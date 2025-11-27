Санкции и спрос на экопродукты будут способствовать развитию биотехнологий в АПК

Использование биотехнологий способствует повышению эффективности производств, сокращению потерь и улучшению качества конечной продукции

ВОРОНЕЖ, 27 ноября. /ТАСС/. Ученые Воронежского государственного университета инженерных технологий (ВГУИТ) определили тренды, влияющие на развитие биотехнологий в сельском хозяйстве. По их мнению, биотехнологии будут востребованы из-за санкций, мирового спроса на экопродукты и необходимости рационального использования ресурсов, заявили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Специалисты обратили особое внимание на значительное влияние современных биотехнологий на устойчивость и эффективность агропромышленного комплекса. По словам исследователей, ключевыми факторами, определяющими востребованность биотехнологий, являются: необходимость снижения издержек производства и рационального использования ресурсов; импортозамещение и обеспечение устойчивости аграрного сектора перед санкционным давлением; постоянно увеличивающийся мировой спрос на экологически чистую и функциональную пищу", - пояснили в пресс-службе, отметив, что руководитель исследований - заведующая кафедрой управления, организации производства и отраслевой экономики ВГУИТ, доктор экономических наук, профессор Ирина Богомолова.

Одним из главных выводов исследования стало подтверждение того, что использование биотехнологий способствует повышению эффективности производств, сокращению потерь и улучшению качества конечной продукции. Особую роль играют биокомпозитные материалы, ферментативные препараты и перспективные технологические процессы, разработанные специально для пищевой индустрии.

Среди важнейших достижений ученые отметили прогресс в области биотехнологического машиностроения и создание специализированных биореакторов, позволяющих оптимизировать процесс ферментации и минимизировать затраты энергии. Эти инновации обеспечивают повышение урожайности, улучшение вкусовых качеств продуктов и расширение ассортимента товаров, необходимых для удовлетворения потребностей разных групп потребителей. "Также была подчеркнута важная роль научной кооперации и интеграции разработок вузов и научных центров с предприятиями АПК. Российские ученые уверены, что активное внедрение результатов исследований обеспечит дальнейшее укрепление позиций России на международном рынке пищевых продуктов и повысит ее конкурентоспособность", - отметили в вузе.

Согласно исследованию ученых, в 2012 году объем экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья из РФ составил $17 млрд, в 2023 и 2024 годах он вырос более чем в 2,5 раза - до $43 млрд. Ожидается, что к 2027 году объем экспорта составит $46 млрд. При этом отмечается, что РФ достигла положительного баланса между экспортом и импортом продовольствия. Это превышение в 2025 году прогнозируется в объеме порядка $3 млрд.