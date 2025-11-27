В Калуге выявили самый длительный случай заражения коронавирусом

Как оказалось, патоген относился к группе В.1.1, одной из самых первых вариаций вируса, которая широко встречалась в 2020 году и затем быстро исчезла

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Джапаридзе/ ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Исследователи из НИУ ВШЭ и других российских и зарубежных научных организаций выявили максимальный по длительности случай заражения коронавирусом - одна из жительниц Калуги была носителем SARS-CoV-2 на протяжении двух лет, в ходе которых вирус необычно быстро эволюционировал. Об этом сообщается в журнале Frontiers in Cellular and Infection Microbiology.

Группа исследователей из России, Италии, Швейцарии, Великобритании и ЮАР изучила образцы вируса, полученные врачами из Калуги при лечении пациентки, которая обратилась за помощью в сентябре 2022 года с жалобами на проблемы с кишечником. Она заразилась вирусом иммунодефицита еще в 2005 году и с тех пор не получала антиретровирусной терапии, в результате чего ее иммунитет было очень сильно ослаблен.

Ученые расшифровали структуру генома вируса, изучили его "родословную" и проанализировали набор мутаций, присутствующих в его геноме. Как оказалось, данный патоген относился к группе В.1.1, одной из самых первых вариаций вируса, которая широко встречалась в 2020 году и затем быстро исчезла. Это означает, что SARS-CoV-2 присутствовал в организме данной пациентки на протяжении двух лет.

В пользу этого также говорит то, что в геноме данной вариации вируса ученые обнаружили сразу 89 мутаций, которые не встречаются у других вариаций вируса из группы В.1.1. По словам исследователей, такое число мутаций обычно накапливается в геномах вирусов за семь лет циркуляции в популяции, что говорит о сверхбыстром характере эволюции SARS-CoV-2, чьи темпы были примерно в 3-4 раза выше нормы.

"Проведенный нами анализ существенно расширяет имеющиеся свидетельства того, что эволюция коронавируса в организме людей с подорванным иммунитетом является одним из самых больших источников новых вариаций SARS-CoV-2, способных вызвать новые волны пандемии. Также нам удалось раскрыть важную роль желудочно-кишечного тракта в развитии хронического заражения коронавирусом", - пишут исследователи.

Изучение структуры этих мутаций указывает на то, что значительная часть из них была приобретена во время циркуляции вируса в пищеварительном тракте, что улучшило приспособленность вируса к заражению клеток кишечника и желудка. Это указывает на важную роль данных органов тела в эволюции коронавируса и появлении новых вариаций данного патогена, способных вызывать новые волны пандемии, подытожили биологи.