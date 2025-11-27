Российская нейросеть поможет МЧС быстрее раскрывать причины пожаров

На описание места происшествия будут уходить секунды вместо 40-60 минут, которые в среднем тратят на эту работу

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Российские ученые разработали первую в стране систему, благодаря которой искусственный интеллект будет помогать сотрудникам МЧС быстрее и точнее проводить осмотр места происшествия - от возгораний в жилых помещениях до промышленных объектов. Этот проект уже внедрили в работу Академии государственной противопожарной службы МЧС России, сообщила пресс-служба Yandex Cloud.

"Сотрудничество с МЧС России направлено на повышение эффективности расследований и профилактику пожаров благодаря технологиям. Сегодня нагрузка на дознавателей и экспертов колоссальна, особенно в регионах. Автоматизация этой работы помогает не только ускорить процесс, но и снизить вероятность упущений, которые могут повлиять на ход расследования и последующие решения", - заявила директор по национальным стратегическим проектам Yandex Cloud Анна Лемякина, чьи слова приводит пресс-служба компании.

Как отмечается в сообщении, проект, созданный на базе технологий Yandex Cloud, находится на этапе пилотного тестирования и обучается на фотографиях и протоколах реальных пожаров. ИИ анализирует снимки с места возгорания, выделяет ключевые объекты и описывает их в формализованном виде. Этот текст используется при составлении официальных документов, благодаря этому на описание места происшествия будут уходить секунды вместо 40-60 минут, которые в среднем тратят на эту работу.

"Благодаря сокращению времени оформления протокола осмотра места пожара сотрудники МЧС смогут уделять больше времени аналитике, опросу свидетелей и установлению причин пожара. Система будет минимизировать риски человеческой ошибки и обеспечивать единый высокий стандарт качества документов", - добавил доцент Академии ГПС МЧС России Валерий Малько.

Эта технология уже сейчас активно внедряется в работу по инициативе главы МЧС России Александра Куренкова, направленной на интеграцию технологий искусственного интеллекта в практическую деятельность органов дознания и судебно-экспертных учреждений ведомства. Сейчас доступ к системе предоставлен сотрудникам Академии ГПС МЧС России, позже сервис будет доступен для всех сотрудников ведомства по стране.