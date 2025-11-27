Ковальчук предложил создать "Агентство будущего" для отбора прорывных технологий

Президент НИЦ "Курчатовский институт" заявил о необходимости выделить в отдельное место задачи, которые являются приоритетными для прорыва

Редакция сайта ТАСС

СИРИУС /федеральная территория/, 27 ноября. /ТАСС/. Президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук предложил создать "Агентство будущего" - структуру для формирования прорывных научных направлений и решений, которые обусловят развитие страны.

"Мы должны сделать так, чтобы был инструмент. Раньше он назывался спецкомитетом, сегодня можно назвать, не знаю, "Агентством будущего". И надо те задачи, которые являются приоритетными для рывка, для прорыва, выделить в отдельное место. <…> И туда положить то, что нам обеспечит прорыв и конкурентоспособность", - сказал Ковальчук на сессии V Конгресса молодых ученых, посвященной 80-летию атомной промышленности.