Доля молодежи в российской науке за 20 лет выросла почти вдвое

Замминистра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский считает, что причиной стал системный характер мер и усилий, которые прикладывали и государство, и профессиональное сообщество

СИРИУС /федеральная территория/, 27 ноября. /ТАСС/. Доля ученых в возрасте до 39 лет в российской науке за последние 20 лет увеличилась почти вдвое - до 45%. Об этом сообщил заместитель министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению "Технологическое лидерство", проходящем на полях V Конгресса молодых ученых (КМУ) в Сириусе.

"Доля исследователей в возрасте до 39 лет у нас сегодня составляет порядка 45%. За последние 20 лет эта доля увеличилась заметным образом. В середине 2000-х она составляла порядка 25-26%. <...> Причины, я думаю, здесь заключаются в системном характере мер и усилий, которые прикладывали и государство, и на самом деле профессиональное сообщество", - сказал Секиринский.

Замглавы Минобрнауки напомнил, что в рамках Десятилетия науки и технологий был сформулирован ряд задач, в число которых входит привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок, а также развитие взаимодействия исследователей, науки и индустрии.

КМУ в рамках Десятилетия науки и технологий в России организуют Фонд Росконгресс, Минобрнауки РФ и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию. Оператор Десятилетия науки и технологий - АНО "Национальные приоритеты".

