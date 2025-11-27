Число участников Конгресса молодых ученых увеличилось в три раза

Замглавы Минобрнауки Денис Секиринский уточнил, что за пять лет их стало порядка 9 тыс. человек

Редакция сайта ТАСС

СИРИУС /федеральная территория/, 27 ноября. /ТАСС/. Количество участников Конгресса молодых ученых выросло за пять лет в три раза - до порядка 9 тыс. человек. Об этом сообщил заместитель министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению "Технологическое лидерство", проходящей на полях V Конгресса молодых ученых (КМУ) в Сириусе.

"У нас количество участников КМУ выросло за эти пять лет в три раза. Мы начинали в 2021 году, … было около 3 тыс. участников. Сегодня у нас на площадке конгресса уже порядка 9 тыс. человек", - сказал Секиринский.

Как отметил замглавы Минобрнауки, важно и то, что меняется аудитория конгресса. "Мы существенно меняемся и с точки зрения качества этой аудитории. У нас на площадке более 3 тыс. человек сегодня с ученой степенью, это важно", - отметил он. В деловой программе форума принимают участие каждый пятый кандидат наук в РФ в возрасте до 29 лет и каждый третий доктор наук в возрасте до 39 лет.

КМУ в рамках Десятилетия науки и технологий в России организуют Фонд Росконгресс, Минобрнауки РФ и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию. Оператор Десятилетия науки и технологий - АНО "Национальные приоритеты".

