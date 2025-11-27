В ДНР разрабатывают защитные покрытия для космоса

Для реализации проекта может потребоваться 1,5 года

Редакция сайта ТАСС

СИРИУС /федеральная территория/, 27 ноября. /ТАСС/. Ученые в Донецкой Народной Республике разрабатывают специальные покрытия для использования как в аэрокосмической отрасли, так и в атомной промышленности. Об этом ТАСС на полях V Конгресса молодых ученых в рамках Десятилетия науки и технологий в России сообщил заведующий лабораторией новых функциональных материалов Донецкого физико-технического института имени А. А. Галкина Даниил Беличко.

"У нас реализуется три проекта по линии Российского научного фонда. Один из проектов направлен на создание защитных покрытий для аэрокосмической отрасли. Этот проект уже успешно реализуется. Мы подобрали материалы, у которых наименьшая деградация происходит. Разрабатываем технологию покрытия этих материалов. Следующий этап - исследование радиационной устойчивости, композитных материалов. Если Росатом или Роскосмос заинтересуется этой технологией, мы будем тесно взаимодействовать", - сообщил Беличко.

По его словам, сроки реализации проекта - около 1,5 года.

Также лаборатория занимается разработкой аддитивных технологий по печатанию сверхпроводников с помощью 3D-принтера.

V Конгресс молодых ученых в рамках Десятилетия науки и технологий в России организуют Фонд Росконгресс, Минобрнауки РФ и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию. Оператор Десятилетия науки и технологий - АНО "Национальные приоритеты". ТАСС - генеральный информационный партнер конгресса.