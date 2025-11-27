В Сибири разработали датчики для контроля состояния материалов в самолетах

Сейчас разработчики начали взаимодействие с Роскосмосом по применению технологии контроля композиционных материалов в космосе

НОВОСИБИРСК, 27 ноября. /ТАСС/. Ученые в Новосибирске разработали волоконно-оптические датчики для контроля состояния композитных материалов, применяющихся при создании самолетов. Об этом сообщил в пресс-центре ТАСС директор Института автоматики и электрометрии СО РАН Сергей Бабин.

В конструкциях современных самолетов до 50% массы могут составлять композитные материалы. Их применяют, потому что они легче металла и позволяют лайнеру тратить меньше топлива. Кроме этого, они прочные и устойчивые к коррозии и за счет своих свойств дают возможность конструкторам создавать более обтекаемые формы, что улучшает аэродинамику и делает полет более плавным.

"Умные" композиты - собственно, мониторинг материалов композитных. Сейчас в авиации современные самолеты больше чем на 50% состоят из композитов, там нужно состояние их диагностировать, это вопрос безопасности, поэтому волоконные датчики, встроенные непосредственно в материалы, дают совершенно новое качество, здесь мы работаем с авиационными партнерами", - сказал он.

Волоконно оптический датчик представляет собой компактное устройство, где оптическое волокно работает одновременно и как чувствительный элемент, и как канал передачи сигнала. Во время работы такого датчика свет проходит по оптическому волокну, и в зависимости от внешних факторов (температура, давление, вибрация) меняют его характеристики, а когда вокруг что-то меняется (например, растет температура или появляется давление), свет внутри волокна тоже меняется - и прибор "считывает" эти изменения, превращая их в понятные цифры и сигналы. Бабин добавил, что сейчас институт начал взаимодействие с Роскосмосом по применению технологии контроля композиционных материалов в космосе.