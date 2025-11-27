Молодые ученые считают необходимым восстановление техуниверситета в ДНР

Как сообщила председатель совета молодых ученых Мария Руденко, ДонНТУ является одним из самых пострадавших от войны вузов

Редакция сайта ТАСС

СИРИУС /федеральная территория/, 27 ноября. /ТАСС/. Донецкой национальный технический университет - один из наиболее пострадавших от атак ВСУ вузов с 2022 года, ему требуется восстановление и полное техническое переоснащение. Об этом в ходе V Конгресса молодых ученых в рамках Десятилетия науки и технологий в России сказала председатель совета молодых ученых Мария Руденко.

"Самый первый шаг - это восстановление инфраструктуры наших вузов, потому что СВО нас коснулось более всего. ДонНТУ вообще является одним из самых пострадавших от войны вузов. Один большой учебный корпус просто разрушен, выведен из обслуживания. Два учебных корпуса находятся в аварийном состоянии, а студентов у нас очень много", - сказала Руденко.

Кроме того, как отметила Руденко, учебное заведение нуждается в полном техническом переоснащении. Он подчеркнула, что за годы существования вуза украинские власти не занимались обеспечением его технической базы. "Третье - это взращивание, удержание молодых кадров. Для нас это тоже проблема. И удержание в регионах. Даже не в регионах, а в нашем регионе", - подытожила Руденко.

V Конгресс молодых ученых в рамках Десятилетия науки и технологий в России организуют Фонд Росконгресс, Минобрнауки РФ и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию. Оператор Десятилетия науки и технологий - АНО "Национальные приоритеты". ТАСС - генеральный информационный партнер конгресса.