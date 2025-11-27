Первое в России пассажирское судно на водороде разрешили производить

Документ открывает зеленый свет на строительство и эксплуатацию прогулочных судов такого класса на водоемах страны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Российское классификационное общество выдало Крыловскому государственному научному центру (КГНЦ) акт классификации и освидетельствования на судно "Экобалт" проекта 00393. Это первое отечественное пассажирское судно, работающее на водороде, сообщила пресс-служба КГНЦ.

"Российское Классификационное Общество выдало Акт классификации и освидетельствования на <...> судно на водороде "Экобалт" проекта 00393 после успешного завершения государственных приемочных испытаний. Этот документ фактически открывает зеленый свет на строительство и эксплуатацию прогулочных судов такого класса на водоемах Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В июле 2025 года на судне проекта 00393 была успешно испытана водородная установка, созданная учеными КГНЦ, и ожидались новые заводские испытания судна - ими стали испытания энергоустановки с ПЭМ-батареей.

Батарея с протонообменной мембраной (ПЭМ-батарея) - это устройство, которое создает электричество из водорода и кислорода через химическую реакцию, а не горение топлива, как в большинстве двигателей. Единственный вырабатываемый отход - вода.

Энергоустановка судна проекта 00393 с ПЭМ-батареей обладает высоким коэффициентом полезного действия, "абсолютной экологичностью", эластичностью "в части приема электронагрузки" и минимальным акустическим воздействием.

"Успешная реализация проекта 00393, ставшая итогом напряженной и сложной работы всех его участников, открывает дорогу дальнейшему развитию в нашей стране водородных технологий, в том числе для отечественного судостроения" - уточняется в сообщении.