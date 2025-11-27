Клинические испытания пептидного анальгетика планируются в 2027 году

Вещество прошло доклинические исследования

ВЛАДИВОСТОК, 27 ноября. /ТАСС/. Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) направят разработанный совместно с Тихоокеанским институтом биоорганической химии им. Г.Б. Елякова Дальневосточного отделения Российской академии наук (ТИБОХ ДВО РАН) пептидный обезболивающий препарат на клинические испытания в 2027 году, вещество уже прошло доклинические исследования, сообщила ТАСС директор Передовой инженерной школы ДВФУ Людмила Текутьева на презентации научных достижений "Биоинженеры Дальнего".

"Мы разработали биоинженерную технологию производства, не имеющего аналога в мире, неопиоидного пептидного препарата, который воздействует на те мишени центральной нервной системы, которые отвечают за боль. Разработки пептидных форм неопиоидных обезболивающих препаратов ведутся в нескольких странах, но мы с партнерами достигли высокого уровня, завершив в этом году доклинические испытания, которые полностью подтвердили эффективность и безопасность нового анальгетика. <...> Данная молекула найдена в 2016 году в морской анемоне и сегодня полностью воспроизводится с применением инструментов генной инженерии", - рассказала Текутьева.

По ее словам, технология Передовой инженерной школой ДВФУ уже масштабирована на площадке технологического партнера научного центра "Вектор" Роспотребнадзора. "Создана генно-инженерная конструкция - микробная биофабрика, куда встроен ген этой молекулы. Она в биореакторах воспроизводится, очищается с помощью промышленных чисток различного рода, и мы получаем чистое фармакологическое вещество", - отметила Людмила Текутьева.

В 2025 году проект вышел на новый уровень, к нему присоединилась крупная российская фармацевтическая компания, которая планирует запустить промышленное производство после завершения клинических испытаний. По оценке разработчиков, выпуск препарата может начаться примерно через пять лет.

В университете сообщили, что для реализации проекта будет создано совместное предприятие с участием ДВФУ и партнеров. Площадкой будущего производства может стать Инновационный научно-технологический центр "Русский", который входит в федеральную программу развития высокотехнологичных компаний.

Научные разработки Передовой инженерной школы реализуются при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках программы "Приоритет 2030". Достижения представили в ходе Фестиваля биотехнологических профессий "Наука рядом с тобой", направленного на популяризацию профессий, связанных с биотехнологиями и биоинженерией.