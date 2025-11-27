Фурсенко: наука в СССР отличалась от западной творчеством и меньшим прагматизмом

Помощник президента РФ Андрей Фурсенко © Сергей Савостьянов/ ТАСС

СИРИУС /федеральная территория/, 27 ноября. /ТАСС/. Наука в СССР имела своим преимуществом меньший прагматизм, но большую творческую свободу ученого, нежели на Западе. Такую мысль высказал помощник президента РФ, председатель попечительского совета Российского научного фонда (РНФ) Андрей Фурсенко на сессии Конгресса молодых ученых (КМУ).

"Советская наука была сильна тем, что в ней было гораздо меньше прагматизма, чем в науке западной. Там было гораздо больше того, что люди делали то, что было интересно", - рассказал Фурсенко.

Он сослался на высказывание советского поэта Михаила Светлова, который говорил о себе, что обходится без необходимого, но не может жить без лишнего.

"Вот, в каком-то смысле, выбор каких-то новых научных идей, которые, может быть, ничем не кончатся, а может быть, потребуют гораздо больших усилий, например, не сулят стопроцентного гарантированного результата, зато это интересно, вот, может быть, это и есть то самое "лишнее", ради чего люди идут в науку", - отметил Фурсенко.

Он заметил также, что российская наука в наши дни "вполне нормально финансируется", но все же это "не самый лучший способ зарабатывания денег". "Я лучшую часть своей жизни, считаю, провел как раз в науке, и я могу сказать, что и в советское время, и сейчас туда идут и должны идти люди, которым просто это это очень интересно", - подчеркнул Фурсенко.

О конгрессе

Конгресс молодых ученых в рамках Десятилетия науки и технологий в России организуют Фонд Росконгресс, Минобрнауки РФ и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию. В этом году в нем принимают участие более 7 тысяч человек из России и еще примерно 70 стран.

Оператор Десятилетия науки и технологий - АНО "Национальные приоритеты". ТАСС - генеральный информационный партнер конгресса.