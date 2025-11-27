Выявлены особенности уклада жизни древнего поселения Предуралья

Уникальность Саломатово I может объясняться взаимодействием представителей разных культурных сообществ, отметили в пресс-службе ПНИПУ

ПЕРМЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) совместно со специалистами Института экологии растений и животных УрО РАН и Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета (ПГГПУ) с помощью анализа костей животных смогли разгадать загадку хозяйственного уклада древнего поселения в Предуралье - городища Соломатово I, в котором ранее выявляли культурные слои и находки различных эпох, что порождало вопросы о хронологии памятника и культурной принадлежности населения. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе ПНИПУ.

"Уникальность Саломатово I может объясняться взаимодействием представителей разных культурных сообществ - ломавато-родановской общности, неволинской и, возможно, юдинской культур, создавших здесь особую хозяйственную модель. Исследование городища наглядно продемонстрировало, как современные научные методы позволяют пересмотреть устоявшиеся представления об истории региона. Благодаря археозоологическому анализу ученым удалось не просто установить видовой состав животных, но и частично реконструировать уникальный хозяйственный уклад древнего поселения", - сообщили в политехническом университете.

О памятнике археологии

Городище Саломатово I расположено в пермском Предуралье на отвесном берегу реки Усьва, с севера и юга поселение окружают глубокие крутые лога, создающие естественную защиту, а с западной стороны - три ряда мощных земляных валов, превративших городище в настоящую крепость. По словам исследователей, история этого поселения до сих пор остается предметом научных споров, поскольку археологические раскопки выявляли здесь культурные слои и находки различных эпох. Площадь городища в 10 тыс. кв. м скрывает мощный культурный слой, где следы одной эпохи могут перекрывать свидетельства другой, создавая сложнейшую головоломку для исследователей и порождая вопросы о хронологии памятника и культурной принадлежности населения городища.

Саломатово известно с XIX столетия, но целенаправленные исследования городища начались только в 1930-х годах. Радиоуглеродный анализ показал, что городище существовало с VIII по XIV век, а активная хозяйственная деятельность памятника происходила в XI-XIII веках. Сейчас, по словам ученых, в археологии применяются естественнонаучные методы, позволяющие на новом уровне рассмотреть археологический материал и найти ответы на нерешенные вопросы. В культурных слоях на местах поселений древнего человека встречаются кости самых разнообразных представителей фауны: от диковинных птиц до обычных коров, собак и даже моржей. Изучению таких находок посвящен отдельный раздел археологии - археозоология, которая помогает восстановить историю наших предков по костям животных, живших с ними по соседству. Так ученые изучили археозоологическую коллекцию городища Саломатово I, а именно 2604 кости млекопитающих, а также остатки птиц, рыб и раковины моллюсков.

Что обнаружили ученые

По словам исследователей, среди останков животных преобладали кости домашних животных: лошадей, крупного и мелкого рогатого скота. Значительную часть составили также кости диких видов: лося, бобра, северного оленя, лисицы, а также ценных пушных зверей - белки и куньих. Из-за фрагментированности костей, наличия следов от разделки и термической обработки ученые сделали вывод, что это кухонные остатки. Неожиданностью стало открытие об исключительной роли охоты населения - доля костей диких животных достигает 33,8%, что в несколько раз выше, чем на других памятниках археологии. Значительной оказалась и доля пушных видов: белки (3,1%) и куньих (2,8%) - 5,9% в сумме, что многократно больше типичных для региона значений. Неожиданное соотношение ученые обнаружили и в костях домашних животных: кости лошади составили 41,5%, тогда как кости крупного рогатого скота - лишь 21,4%. Для сравнения: на других крупных городищах того же периода Рождественское, Анюшкар и Роданово, картина обратная - там крупный рогатый скот составлял 44-45% от всех костных остатков.

"Можно с осторожностью предположить, что лошадь имела особое, сакральное значение в жизни населения городища. Но эта версия пока не подтверждена, так как не установлена прямая связь ближайших могильников с поселением", - отметил старший преподаватель кафедры государственного управления и истории ПНИПУ Леонид Половников.

Ранее археологические находки и керамический материал не помогли достоверно определить культурную принадлежность населения Соломатово. Первоначально памятник относили к чепецкой культуре (конец X-XIII веков), имеющей непосредственное отношение к этнической истории удмуртского народа, который занимался земледелием, скотоводством, металлургией. Затем, в последней трети XX века, стало популярным мнение, что там могли проживать люди сылвенской культуры (IX-XV века) - оседлое население, хозяйство которого было земледельческо-животноводческим со значительной долей охоты, но в последнее время от понятия Сылвенская культура в научном сообществе отказались, и современные археологи стали относить городище к ломоватово-родановской общности (VII-XV века) - финно-угорскому населению, которое занималось земледелием, в том числе пашенным, также у них была высоко развита металлургия, кузнечное, ювелирное и косторезное ремесло.

Также анализ керамики (ее состава, форм сосудов, способов орнаментации, техники изготовления, культурной принадлежности) выявил присутствие на городище населения неволинской культуры (конец IV-IX века), этническую принадлежность которого трудно восстановить, так как эта своеобразная культура прекратила свое существование. Известно, что население неволинской культуры вело комплексное хозяйство, в котором сочетались земледелие, скотоводство, охота, рыболовство и собирательство. Однако неволинцы отдавали предпочтение крупному рогатому скоту, поэтому ученые обратили внимание юдинскую культуру (IX-XIII века), которая находилась на западе Западной Сибири в границах Среднего и Нижнего Притоболья. Отмечается, что именно юдинцы традиционно делали ставку на использование лошадей.

Уникальность городища

Как отметили ученые, уникальность Саломатово I может объясняться "взаимодействием представителей разных культурных сообществ - ломавато-родановской общности, неволинской и, возможно, юдинской культур, создавших здесь особую хозяйственную модель". "Исследование городища наглядно демонстрирует, как современные научные методы позволяют пересмотреть устоявшиеся представления о истории региона. Благодаря археозоологическому анализу удалось не просто установить видовой состав животных, но и частично реконструировать уникальный хозяйственный уклад древнего поселения", - отметили в ПНИПУ.

Статья с результатами работы пермских ученых опубликована в материалах XXIII Уральского археологического совещания. Исследование было выполнено при поддержке гранта Российского научного фонда (РНФ).