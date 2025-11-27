Ковальчук: опыт атомного проекта СССР позволит РФ обеспечить научный прорыв

По словам президента НИЦ "Курчатовский институт", "речь идет о природоподобных технологиях, о принципиально новой энергетике, принципиально новых материалах"

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Использование опыта советского атомного проекта поможет России реализовать научно-технический прорыв, уверен президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.

В комментарии телеканалу "Россия-1" Ковальчук рассказал, что успех советских ученых в атомных исследованиях был обеспечен тем, что государство, научное сообщество и разведка нашли между собой общий язык. По его словам, в СССР предложили инновационный способ государственного управления, который позволил обрести конкурентоспособность и суверенность страны.

"Сейчас, используя старый задел, который, как зонтик, поможет нам существовать в суверенном мире, мы должны сегодня реализовать прорыв. Речь идет о природоподобных технологиях, о принципиально новой энергетике, принципиально новых материалах", - сказал Ковальчук.

