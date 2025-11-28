Процессору на основе света предсказали массовое применение в сфере ИИ

Научный сотрудник Института физики полупроводников им. А. В. Ржанова СО РАН, заместитель заведующего кафедрой квантовой электроники Новосибирского государственного университета Илья Бетеров считает, что это произойдет через 5-10 лет

НОВОСИБИРСК, 28 ноября. /ТАСС/. Фотонный процессор, способный выполнять вычисления с использованием света, сможет найти массовое применение в решении задач искусственного интеллекта и машинного обучения уже в ближайшие 5-10 лет. Таким мнением с ТАСС поделился научный сотрудник Института физики полупроводников им. А. В. Ржанова СО РАН, заместитель заведующего кафедрой квантовой электроники Новосибирского государственного университета (НГУ) Илья Бетеров.

"Судя по результатам, основной прогресс будет для глубоких нейронных сетей, компьютерного зрения. [Практические] приложения могут появиться уже на горизонте 5-10 лет. Это довольно инженерная работа", - сказал собеседник агентства.

Бетеров пояснил, что идея оптического компьютера существует довольно давно. В ее основе потенциальное преимущество - скорость света очень велика, и передача информации на масштабах чипа происходит практически мгновенно. "Но создать логические элементы для таких процессоров очень трудно, поскольку в обычных условиях световые пучки друг с другом не взаимодействуют. В то же время обычные оптические элементы, например, линзы, производят вычислительные процедуры. Поэтому интерес к таким вычислениям сохраняется, но оптические процессоры должны строиться принципиально иначе, чем обычные", - сказал ученый.

Бетеров объяснил, что ученые в США разработали схему реализации нейронной сети на оптическом чипе, однако им так и не удалось включить в эту схему элементы нелинейной оптики и пришлось искать обходной путь с помощью традиционной электроники. "Тем не менее, это достаточно большой шаг вперед в технологическом отношении", - подчеркнул эксперт.

По его словам в России это направление тоже развивается достаточно интенсивно. Здесь лидирует научная школа МГУ, известная классическими работами в области нелинейной и квантовой оптики. "Но все же этому направлению уделяется недостаточно внимания. Пока трудно рассчитывать на революцию в информационных технологиях, но, возможно, в будущем будет происходить ускорение отдельных задач", - дополнил он.

Ранее ученые из Массачусетского технологического института разработали фотонный чип, который способен выполнять все ключевые вычисления нейронной сети с использованием света, значительно ускоряя процесс и снижая энергозатраты.