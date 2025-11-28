В ТГУ создали оборудование для испытания бензобаков "Автоваза"

САМАРА, 28 ноября. /ТАСС/. Оборудование для испытания топливных баков автомобилей, которое заменит иностранные аналоги, создали в Тольяттинском государственном университете (ТГУ) для одного из поставщиков "Автоваза". Компания уже использует испытательную установку, сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

"В ТГУ разработали уникальную установку для испытаний пластмассовых топливных баков. Работы выполнены совместно с компанией-заказчиком "ДИПО" - ведущим российским производителем топливных систем, поставщиком бензобаков для "Автоваза", - сказали в вузе.

Работы велись в рамках программы "Приоритет-2030" нацпроекта "Молодежь и дети". В университете со ссылкой на представителей "ДИПО" сообщили, что компания находится в процессе глубокой локализации, а созданная испытательная установка - первая и единственная в России. Ее использование позволит повысить качество разрабатываемой автопродукции, сократить сроки и затраты на ее разработку. Новое оборудование позволит проводить передовые исследования в области полимерных материалов и топливных систем, способствуя развитию российского автомобилестроения и обеспечению технологического суверенитета страны, отметили в вузе.

По информации ТГУ, разработанная автоматизированная система имитирует условия работы топливного бака при заправке в реальном автомобиле. При этом происходит сбор статистики по необходимым параметрам. "По сути, это мини АЗС, с помощью которой в условиях лаборатории можно безопасно и контролируемо заправлять испытуемый топливный бак бензином и проводить всестороннее исследование его характеристик. Установка позволяет оценить параметры топливного бака при различных условиях эксплуатации автомобиля, а также проверить изделие на соответствие требованиям экологической безопасности", - пояснил автор проекта, инженер НОЦ "Энергоэффективные и малотоксичные ДВС и тепловые установки" ТГУ Андрей Афанасьев.