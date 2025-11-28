На Алтае нашли канал подземных вод для борьбы с опасной наледью

НОВОСИБИРСК, 28 ноября. /ТАСС/. Ученые Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН изучили строение потенциально опасной наледи на Горном Алтае. С помощью геоэлектрической 3D-модели они обнаружили канал, который позволит перехватить выход подземных вод на поверхность, сообщили в пресс-службе института.

Наледь - это ледяной массив, который возникает при послойном замерзании подземных и иных вод, выходящих на поверхность. Это распространенное явление в том числе в Горном Алтае. Именно на этот регион обратили внимание ученые, поскольку геофизические исследования наледей там до сих пор не проводились.

"Один из эффетивных способов борьбы с наледями - перехват подземных вод в канале фильтрации с помощью скважины и организация стока через отводные трубы, - приводит пресс-служба слова исследователя ИНГГ СО РАН Владимира Оленченко. - Трехмерная геоэлектрическая модель участка разгрузки наледных вод и оконтуривание канала позволяет точно спланировать положение такой скважины для перехвата подземных вод".

Сотрудники ИНГГ СО РАН стали первыми, кто выполнил подобную работу в Горном Алтае. Специалисты обследовали участок, расположенный у горы Мишельдык вблизи трассы Р-256. Зимой на этом месте растет наледный бугор. Его высота достигает двух метров. "В течение зимы наледь, преодолевая противоналедные устройства, наступает на автомобильную дорогу Р-256 "Чуйский тракт", осложняя движение транспорта", - добавили в институте.

Исследование прошло в два этапа - в период максимального развития наледи и в момент ее полного оттаивания. Выполнив измерения методами георадиолокации, бесконтактного измерения электрического поля и электротомографии, геофизики построили 2D-разрезы и 3D-модели объекта.

В результате исследований на участке были выявлены зоны с аномально малой глубиной сезонного промерзания, а также вертикальная аномалия пониженного удельного электрического сопротивления. Все это помогло специалистам выделить канал разгрузки подземных вод и его ветвление в верхних слоях разреза.